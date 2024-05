Daniel Jadue enfrenta formalización en medio de férreo apoyo del PC: arriesga prisión preventiva

La investigación del Caso Farmacias Populares, que dio pie para acusar al jefe comunal de Recoleta, se ha extendido por tres años. Los hechos habrían ocurrido cuando Jadue era presidente de la Achifarp, y estarían vinculados con la compra-venta de insumos médicos para combatir la pandemia de Covid-19.

Durante esta jornada de miércoles, en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, se llevará a cabo la audiencia de formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y otros siete funcionarios del municipio y la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), por los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa.

Asimismo, durante la tarde de recién pasado martes, se informó que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó la última querella en contra del jefe comunal, por los mismos ilícitos antes mencionados.

Frente a este escenario, el ministro de Justicia, Luis Cordero, manifestó que “en un sistema institucional como este, cuando uno dice que hay igualdad ante la ley y que nadie esta exento de responsabilidad, está representado en esa audiencia”.

De esta manera, se espera que el Ministerio Público solicite la prisión preventiva para el alcalde de Recoleta y los otros imputados.

Asimismo, agregó que las expectativas del gobierno, y la posible prisión preventiva, “es un debate de la audiencia, respecto a los antecedentes que proporcione el Ministerio Público”.

Férreo apoyo del PC a Jadue

Pese a la instancia, el jefe comunal ha mantenido el apoyo férreo del Partido Comunista, mismo en el que milita. De hecho, para esta mañana esta llamada una marcha que lo acompañara hasta el centro de justicia.

El presidente del PC, Lautaro Carmona, indicó que, “según nuestra información, de por medio de esta formalización, cualquiera sea el cargo, no hay dolo, no hay enriquecimiento individual, personal, o de su grupo cercano, de forma ilícita. Si uno mira la obra y la referencia de la acción de Daniel Jadue, para nosotros, no somos tribunal, somos políticos, Daniel es inocente”.

Además, diferentes organizaciones internacionales mostraron su apoyo al jefe comunal. En una carta firmada por más de 30 organizaciones y colectivos, se expresa que esta formalización es “una persecución comunicacional, judicial y política”.

Por el contrario, un concejal de Recoleta, Felipe Cruz (RN), sostuvo que esperamos que la justicia determine prisión preventiva para el alcalde Jadue. Será un punto de inflexión para nuestra comuna, que espera ansiosa poder retomar el camino de la justicia y el orden”.

