Cuenta pública: desde el oficialismo esperan que no se ponga énfasis en reforma del sistema político

El parlamentario Jaime Araya, jefe de la bancada del PPD planteó que no es un tema prioritario de cara al 1 de junio.

Recientemente, se presentaron proyectos de reformas al sistema político. Específicamente, fueron seis diputados independientes de la bancada del PPD quienes tuvieron la iniciativa.

El objetivo de esta propuesta es que los partidos puedan representar a la ciudadanía de una mejor manera, lo cual ya ha generado discusión en el oficialismo.

No obstante, este debate no es prioritario entre los colectivos del sector. Tanto así, que no debieran darle énfasis en la tercera cuenta pública del período presidencial de Gabriel Boric, que se llevará a cabo el 1 de junio del presente año.

El parlamentario Jaime Araya, jefe de la bancada del PPD aseveró que “nosotros esperemos que los énfasis de la cuenta presidencial estén en materia de seguridad, crecimiento, empleo y desarrollo económico”.

Siguiendo con sus declaraciones, Araya planteó que “nos parece que sobran las referencias a reforma del sistema político en este momento”.

Por su parte, Daniel Manouchehri (PS), indicó que “indistintamente de si es materia o no del discurso, es un tema importante. Tenemos que avanzar en poner un umbral de ingreso al Congreso, democratizar los partidos y poner reglas claras que inhiban la piratería política”.

Cabe recordar que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, afirmó que para poder efectuar una reforma de este tipo, se requiere un “acuerdo transversal” y que de no existir lo mencionado, la iniciativa “no va a prosperar”.