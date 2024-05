Los detalles que envuelven la muerte de aspirante a gendarme tras actividad física, pese a influenza

La muerte de Ignacia Albornoz, alumna de la Escuela de Formación Penitenciaria de gendarme Alex Villagrán Pañinao (ESFORPEN), ubicada en San Bernardo, en la región Metropolitana, ha causo consternación, ya que, según los antecedentes que se han informado, habría sido provocada por un resfriado que derivó un cuadro de influenza.

Frente a este caso, la Fiscalía de Flagrancia del Bío Bío inició una investigación con el fin de esclarecer las circunstancias en que se produjo el fallecimiento de la joven aspirante de Gendarmería.

Cronología de muerte de una aspirante a gendarme

Todo comenzó el 3 de mayo, cuando al interior de la Escuela de Formación Penitenciaria de gendarme Alex Villagrán Pañinao (ESFORPEN), Ignacia Albornoz alertó que se sentía mal, por lo que fue derivada al Hospital de Carabineros, donde le dieron tres días de licencia médica.

Del recinto hospitalario es retirada por su tía materna, quien la acompañó hasta su hogar en Tomé. Así, tras cumplir con el descanso y al volver a la escuela de Gendarmería, a las 06:00 de la mañana, en la enfermería del recinto encuentras a la aspirante en buenas condiciones. Pese a ello, Albornoz expuso que continuaba sintiéndose mal.

De esta forma, el 7 de mayo vuelve a ser derivada hasta el Hospital de Carabineros, donde, esta vez, le diagnosticaron bronquitis por influenza, motivo por el que le dieron cuatro días más de licencia.

Sin embargo, según explicó el subsecretario de justicia, Jaime Gajardo, en la escuela de Gendarmería, Albornoz realizó actividad física. Se trata de los ejercicios de entrenamiento que inician a las 05:45 de la mañana, donde los aspirantes realizan un trote matutino al exterior.

Al volver a su casa, con su madre, para cumplir con la licencia médica, Ignacia Albornoz presentó cuadros de fiebre, sangrado al orinar y problemas de respiración. Por ello, el 11 de mayo tuvo que ser trasladada hasta el Hospital de Higuera, en Talcahuano, donde le realizarían algunos exámenes. Pero no se pudieron hacer, porque falleció por un paro cardiorrespiratorio.

Acusan negligencias en muerte de aspirante a gendarme

Entre la tristeza, la madre de Ignacia Albornoz, Jessica Inzunza, comentó que “en condiciones, o no condiciones, ellas tienen rutinas que tienen que hacer como escuela”, refiriéndose a la actividad física que habría realizado su hija, pese a sus síntomas.

“Se tienen que seguir por un lineamiento, por ordenes de arriba. Ellas tienen que respetar todo. No es una cosa que venga de ahora, esto es una cosa que se hace siempre. El problema es si estaban aptos los alumnos para trotar, correr, ducharse con agua helada, hacer lo que realmente se hacía”, reflexionó.

Asimismo, detalló que cuando a su hija “la aislaron en una pieza húmeda, helada” por su cuadro de influenza, ella “lloraba. Las compañeras decían ‘Albornoz, anoche te quejabas toda la noche"”.

Por su parte, el subsecretario de Justicia, Jaima Gajardo, quien visitó la escuela de Gendarmería, expuso que “compañeras de Ignacia me dicen que efectivamente el día 7 de mayo por la madrugada, ella concurrió a realizar las actividades normales; no se sintió lo suficientemente bien. No habría realizado todas la actividades físicas, es decir no terminó el trote”.

En tanto, su tía materna, Sandra Insunza, comentó que Ignacia “me decía que tenían una enfermería. Pero, la enfermería, me decía ‘tía es que he venido tantas veces ha enfermería’. En el fondo, yo creo que el miedo, o el temor, no sé si se los inculcarán, es que si no son aptos los van a dar de baja”.

