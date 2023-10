Crisis en la educación en Atacama: "Si esto hubiese ocurrido en Santiago, ya se habría solucionado"

Cerca de 53 días que no hay clases en los colegios de la región de Atacama, cerca de dos meses que los estudiantes no reciben educación. Existe un paro de profesores por mala infraestructura y el gobierno central no ha reaccionado.

Si esto estuviese ocurriendo en Santiago, ya se habría solucionado. En un gobierno que una de sus banderas fundamentales es la educación, no sucede nada.

Esto trae a colación el proceso de desmunicipalización que se vive actualmente, donde el gobierno central no pasa los dineros para hacer las mejoras correspondientes y han sido los municipios con dinero que no tienen, para pagar los sueldos y mantener los establecimientos, siempre de manera insuficiente.

Recordemos también que se viene saliendo del periodo de pandemia, donde los alumnos tenían clases a través del computador,muchas veces no en las mejores condiciones y esto provocó mucha deserción escolar y una baja del rendimiento general de los estudiantes por las dificultades en el proceso de aprendizaje.

Revisa el video completo con el análisis de Tomás Mosciatti y Katherine Cubillos con la información de Simón Valdebenito.