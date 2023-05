La inoperancia de Estadio Seguro y el desmarque del Gobierno tras el Clásico Universitario

Estadio Seguro demostró inoperancia tras los incidentes del Clásico Universitario. No sanciona, no fiscaliza, sólo entrega recomendaciones y ni siquiera vinculantes. Pese a eso, Monsalve ratificó en el cargo a la jefa de dicho departamento. ¿Por qué Estadio Seguro continúa vigente si el Presidente planteó su eliminación en el Programa de Gobierno? El fútbol chileno está en crisis y el presidente de la Anfp no lo percibe así. Urgen soluciones.