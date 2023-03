¡Locura total por Paramore! La exitosa banda regresó con todo a nuestro país

Con su nuevo disco “This is Why”, después de 10 años, la banda estadounidense regresó al Movistar Arena con toda su batería de grandes éxitos que ha forjado la estrecha relación entre los músicos y sus fanaticos, con temas como: “All I Wanted” y “Running Out Of Time” y “That`s what you get”, entre otras.

Hayley Williams se hizo esperar comenzando el show a las 21:15 horas. A partir de ese momento se desató la locura de los más de 12 mil espectadores que viajaron por el tiempo creando un nostálgico ambiente.

En Chile, el concierto en el Movistar Arena fue anunciado en octubre pasado y en tiempo record se agotaron las 12.000 entradas.

El público destacó el talento de la vocalista Hayley Williams, quien tuvo momentos para facilitar la hidratación del público e, incluso, llegó a cantar una canción sin moverse para evitar desmayos.