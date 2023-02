Por la falta de un documento, la Justicia postergó juicio oral de SQM

Desde la defensa de Pablo Longueira acusaron al Ministerio Público de dilatar el proceso, algo que fue desmentido por la fiscal Claudia Perivancich. El exministro, en tanto, insistió en su inocencia, señalando que “si estoy aquí en este juicio, es porque yo lo he querido, porque nunca he tocado un peso que no es mío”.

El Tribunal de Juicio Oral decidió este miércoles postergar el inicio juicio oral en el denominado Caso SQM, en medio de críticas de las defensas de los imputados.

Según resolvió el tribunal, el inicio del mediático juicio quedó finalmente agendado para el próximo 13 de febrero.

Recordemos que en este juicio -que inició en julio de 2018- están siendo investigados los excandidatos presidenciales, Marco Enríquez-Ominami y Pablo Longueira.

A la salida del Centro de Justicia, Longueira insistió en su inocencia señalando que nunca recibió dinero por parte de la minera, investigada por financiamiento ilegal de la política.

“Se me han revisado todas mis cuentas corrientes y asignaciones de todo tipo, y solo les puedo decir que mientras serví a mi país por treinta años, me autoimpuse normas éticas muy superiores a las leyes y las normas”, señaló.

“Llevo más de cinco años acusado, no existe nadie en Chile que haya permanecido un tiempo así, por lo tanto, siete días más o siete días menos, para mí, son insignificantes”, añadió.

En ese sentido, Longueira insistió en que “si estoy aquí en este juicio, es porque yo lo he querido, porque nunca he tocado un peso que no es mío”.

Defensa de Longueira criticó a la Fiscalía por suspensión del juicio oral

Mientras, su abogado, Alejandro Espinoza, criticó duramente al Ministerio Público, acusándolo de dilatar el proceso.

“La responsabilidad de la dilación inaceptable y la vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, es completa y total responsabilidad del Ministerio Público, que lleva años dilatando este juicio”, cuestionó.

“Hemos rechazado todo acuerdo con la Fiscalía, porque queremos un juicio oral y público para demostrar que Pablo Longueira no ha recibido ningún peso de SQM, ni él, ni su familia, ni sus empresas, ni siquiera la UDI”, indicó Espinoza.

“Esperamos que este juicio se realice prontamente y se termine el abuso que ha significado pisotear los derechos fundamentales de cualquier persona sometida a una imputación penal, que es ser juzgado en un plano razonable”, concluyó el jurista.

Fiscalía rechazó críticas y acusa entorpecimiento de defensas

Mientras, la fiscal del caso, Claudia Perivancich, desmintió las críticas acusando, a su vez, a las defensas de entorpecer el avance del proceso judicial.

“Nosotros no hemos hecho sino lo indispensable para avanzar en el procedimiento a diferencia de lo que han hecho las defensas, controvirtiendo incluso los antecedentes de la investigación, pidiendo que volviéramos a entregarles copias de los antecedentes que ya tenían”.

En esta jornada, en tanto, la persecutora detalló que una vez que terminó la audiencia de preparación de juicio oral, el Tribunal advirtió una serie de vicios en el auto de apertura.

“Resultaba ininteligible, no estaba la numeración de los medios de prueba, entonces era un auto de apertura que no se podía trabajar”, sentenció.