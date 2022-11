Análisis Político: "Si la elección fuera hoy día el resultado no sería favorable para oficialismo"

Analizamos una nueva semana política con Marco Moreno, Director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones Universidad Central.

Aunque apenas viene llegando de Tailandia tras haber participado de la APEC, el presidente Gabriel Boric emprenderá vuelo este martes a México para formar parte de la cumbre de la Alianza del Pacífico. El TPP11 volvió a ser tema durante su paso por Asia, luego de firmar un memorándum con Canadá.

“El presidente vuelve a salir del país el martes, viaja a México, ha tenido una semana larga estando fuera. El principal anuncio es el candidato que va a proponer el Gobierno a Fiscal Nacional y lo que pasa con el proceso constituyente”.

En el ámbito internacional los ojos del mundo se encuentran mirando hacia una pelota, especificamente atentos a lo que pase en el Mundial de Qatar.

“El mundial a veces opera como un milagro, es un paréntesis, Chile no está participando pero se comienza a instalar un clima mundialista que genera un ánimo distinto. Puede ser un elemento que ayude a distender la agenda”.

La aprobación del presidente Gabriel Boric cayó dos puntos y llegó al 31%, de acuerdo al último sondeo de Cadem. Por otra parte, las autoridades mejor evaluadas son el subsecretario Manuel Monsalve (66%) y la ministra Carolina Tohá (63%). Por último, un 60% de los encuestado cree que el proceso constituyente debe dejarse para más adelante, ya que existen otras prioridades.

“Hace que el foco de atención de los ciudadanos té puesto en los temas más duros de la política y evidentemente eso da algo de respiro a los actores políticos para avanzar sin la presión que puede tener el tener un acuerdo antes del mes de noviembre, es difícil que se pueda conseguir. La gran dificultad está sobre el procedimiento y el número de un proceso constituyente, los expertos que debiera tener y los integrantes, no hay acuerdo”.

“No es que no se considere importante un cambio de constitución, el punto es si este es el tema que más le preocupa a los chilenos en términos de prioridades. Como seguridad e inflación. Por eso pierde importancia en la opinión pública. El oficialismo no quiere avanzar con rapidez porque si la elección fuera hoy día los resultados no serían favorables”.