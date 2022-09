Todos los detalles de "La Última Vuelta World Tour": La despedida del Big Boss Daddy Yankee

La estatua

El cantante puertorriqueño Ramón Ayala Rodríguez, más conocido como Daddy Yankee, recibió un particular homenaje en el marco de las tres noches de conciertos que dará en Chile: una estatua tamaño real.

La escultura fue mostrada por primera vez en el interior del Estadio Nacional, hasta donde llegó la voz de Gasolina.

Así, en honor a su conexión con Chile y sus múltiples éxitos en plataformas de streaming, dejaron ver la obra a vista y paciencia del Big Boss.

¿Qué dijo el cantante después de ser homenajeado?

“Para mí es sumamente emocionante, me siento sumamente honrado que Chile me trate con mucho cariño desde el día uno. Yo siempre me siento de la misma manera, emocionado”.

“Siento que estoy llegando por primera vez al país, que es mi primer concierto, me siento siempre bien. Emocionado”, añadió también, apuntando que en las próximas jornadas “vamos a romperla con todo”.

Para quienes quieran ver el homenaje al Big Boss, la estatua será trasladada a un centro comercial de la comuna de Las Condes.

Problemas en los accesos

El primero de los tres shows de despedida de Daddy Yankee en el Estadio Nacional no estuvo exento de problemas. Tanto así que el Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, puso en suspenso la realización de las dos fechas restantes de “La Última Vuelta World Tour”.

“Lo de hoy es inaceptable y no se puede repetir”, señaló.

Los problemas comenzaron alrededor de las 18:00 horas, cuando el acceso de avenida Grecia fue cerrado intermitentemente luego que se registraran agresiones a trabajadores de seguridad y producción. En efecto, centenares vulneraron el recinto, tal como quedó en evidencia en diversos videos que se viralizaron en redes sociales.

Cuando el acceso de avenida Grecia quedó clausurado, los desórdenes se trasladaron al ingreso por Pedro de Valdivia (Galería, Andes y Cancha Vip), mientras desde las graderías del estadio los asistentes testificaban cómo las ubicaciones respectivas no se respetaban.

Según Bizarro Live Entertainment, productora a cargo del espectáculo, este se llevó a cabo “bajo un estricto protocolo de seguridad y logística”.

“Duplicamos recursos humanos, técnicos y de planificación coordinada para hacer frente a la ola de violencia y delincuencia que han vivido últimamente los eventos masivos en nuestro país, incluso con la aparición de bandas organizadas que se dedican a la falsificación de entradas y coordinación de avalanchas en puertas, los que se han hecho constantes sin tener adecuada atención de las autoridades”.

Bizarro Live Entertainment declara que cumplió con todo y en mayor cantidad a lo exigido por la autoridad, por tal motivo la delegación presidencial fiscalizó y aprobó el evento a través de la conformidad emitida bajo la circular 28 que regula los eventos masivos, no existiendo ninguna incapacidad de quien está organizando, sino más bien de quienes son responsables de lo que sucede con los delitos en las calles y alrededores de los recintos donde éstos se desarrollan.

El show de Polimá

Un show de 40 minutos fue el que entregó como telonero el cantante Nacional Polimá Westcoast, quien cantó sus temas más conocidos, cerrando con su hit “Ultrasolo” que extendió por 8 minutos. En la instancia también presentó la canción que sacó recién junto a J Balvin, Kawaii.

La Última Vuelta World Tour

Pese a que estaba presupuestado para las 21:30, a las 21:15 salió en escena Daddy Yankee después de una cuenta regresiva que generó expectación en el público.

El show comenzó con un avión llegando por la pantalla gigante que copaba el escenario.

El escenario contaba con dicha pantalla, donde en los duetos aparecieron muchos de los artistas que cantaban con él. Por ejemplo estuvo Luis Fonsi en Despacito, Wisin y Yandel en No me dejes solo y Zion y Lennox en Tu Príncipe.

Además, había una tarima, un segundo piso, que también tenía una pantalla gigante y donde habían generalmente bailarines.

Las primeras canciones en escena Daddy estuvo ahí arriba cantando.

Varias veces durante el show el cantante se emocionó ante los gritos del público chileno “No, Daddy no se va, no se va, no se va, Daddy no se va”. Momentos donde el artista aprovechó de agradecer a los fanáticos que repletaban el Estadio Nacional, insistiendo en lo importante que eran para él.

El documental

Daddy Yankee en medio del concierto mencionó que estaban grabando un documental sobre su despedida y dijo que

había pedido que se tomara en cuenta el paso por Chile.

En medio del show se mandó una enigmática frase sobre su futuro: “Algún día me van a ver por aquí como Raymond Ayala”.

El show duró un poco más de dos horas. Cerró a las 23:20 en un paso por sus primeros éxitos, ahora clásicos como “No me dejes solo, Llamado de emergencia, Lo que pasó pasó, Machucando, Rompe, Limbo y Gasolina al cierre.

También presentó temas más actuales y del último disco, como Problema, Remix, Agua, Por última vez.

Tras el cierre también hubo problemas para salir del estadio.