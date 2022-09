Se reinician conversaciones en el Congreso Nacional por nuevo proceso constituyente

A partir de las nueve de la mañana en el Congreso Nacional en Santiago, los jefes de bancada, presidentes de partido y presidencias de ambas cámaras reinician el diálogo por un nuevo proceso constituyente.

Lo hacen en medio de denuncias de amenazas contra parlamentarios, la desconfianza del oficialismo con un sector de la oposición, y el debate abierto sobre fórmulas que incluyan a convencionales electos y expertos designados.

Un encuentro que ha sido calificado como informal entre presidentes de cinco partidos de gobierno, conversaciones entre la ministra Segpres, Ana Lya Uriarte y el oficialismo, y la propuesta de las tres etapas de Renovación Nacional.

Estos hitos de la noche del domingo, son la apertura de la cortina a la segunda semana de conversaciones, en donde Convergencia Social, Revolución Democrática, el PC, el PS y el PPD se reunieron en la casa de la timonel socialista, Paulina Vodanovic, para acordar puntos comunes y preparar una defensa ante un posible cambio de opinión en la derecha.

La propia Vodanovic fijó una posición que aparece como común: No se moverán de una Convención Constitucional 100 por ciento electa, con paridad y escaños reservados proporcionales.

Eso sí, si bien dice que es posible bailar cueca con un acuerdo cerrado antes del 18, ya le cierran la puerta a que la nueva Constitución esté lista antes del 11 de septiembre del 2023, al cumplirse 50 años de la dictadura.

En Chile Vamos dicen tener una mixtura de posiciones. Hace un par de días se conoció un mensaje del Presidente de la UDI, Javier Macaya, que alertó que no hacer una convención era una vuelta de carnero impresentable: Hicieron campaña con esa premisa.

Este domingo, el Presidente de RN, Francisco Chahuán, habló de un camino de tres etapas delimitadas por los 125 días que dio el SERVEL para poder llamar a elecciones: Primero, la Comisión técnico-política ya acordada para a través de la reforma que está en el congreso, establecer las reglas del juego.

En segundo término, una comisión de expertos que recoja el aporte de la sociedad civil que resuelva el debate de la ‘hoja en blanco’ -sin decir aún cómo se va a designar esa comisión- y finalmente, un órgano que sea electo por los ciudadanos para redactar el nuevo texto.

Tanto Chahuán como la jefa de bancada de los senadores, Paulina Nuñez, explicaron la mixtura.

Uno de los cuestionamientos más severos contra el sector de la Democracia Cristiana que optó por el rechazo, es que confiaban peligrosamente en la oposición para llegar a una nueva convención, y a menos de una semana del plebiscito, ya se mostraron grietas que amenazan el proceso.

En el oficialismo oscilan entre la pro-actividad y la sospecha. Más allá de que no todos estuvieron incluidos, ya hablamos de los bosquejos común para este lunes, pero para algunos se instaló un olor familiar en el debate.

Guillermo Tellier, Karol Cariola y Boris Barrera serán los representantes del PC esta mañana, y este último, haciendo sus primeras armas como jefe de bancada, elije hacer un poco de historia.

Dice que los mismos que plantearon convención mixta antes del plebiscito de entrada, son los que buscaron desprestigiar a la convención, que pasaron de defender la constitución del 80 a hacer campaña con una nueva, y que ahora les toca cumplir la palabra.

“El proceso constituyente no debe ser como le gusta al Presidente” o que el gobierno ponga la prioridad en lo que dejó abandonado: Esas fueron parte de las críticas de la oposición, a los comentarios del Presidente Gabriel Boric, y su ministra vocera, Camila Vallejo.

El mandatario llamó a no cometer el error de pensar que el triunfo del rechazo es el triunfo de quienes no quieren cambios, y la secretaria de Estado dijo que no son un gobierno sin opinión.

La reunión que comienza en breve lo hace con un inquietante telón de fondo: El ingreso oficial de dos denuncias por delito de amenazas a la PDI, de parte de Raúl Guzmán y Miguel Landeros, secretarios del Senado y la Cámara, respectivamente. También lo hizo Alexis Sepulveda, vicepresidente de la corporación.

El mensaje decía que visitarían personalmente a los 155 diputados y 40 senadores que recibieron el correo, si no entendían el mensaje y detenían el proceso constituyente. Condena transversal y espera de resultados concretos en la investigación, fue lo único que se recibió de vuelta.

Un detalle más: El Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, revivió en entrevista con CNN este domingo un debate que parecía superado, que es la posibilidad de que haya un plebiscito de entrada, como último mecanismo que dirima el nuevo proceso.