Luciano Pereyra "De hoy en adelante": "A veces no estamos preparados para las canciones que hacemos"

El cantante y compositor argentino Luciano Pereyra presentó su nuevo álbum “De hoy en adelante” que reúne los últimos éxitos del artista, acompañado de grandes artistas como Greeicy (“Te Estás Enamorando De Mí”), Alejandro Fernández (“Quédate”), Los Ángeles Azules (“Una Mujer Como Tú”), nuestra querida y destacada artista nacional Denise Rosenthal (“Como Siempre”), Lang Lang (“Me Enamoré De Ti”) y Nacho (“Que No Se Le Olvide”).

“Este disco lo iniciamos antes de la pandemia en las giras de composición que hacemos. Ahí apareció la primera canción junto a Greeicy. A veces uno cree que las canciones están terminadas pero aparecen colaboraciones y podemos hacer cosas juntos. Fue un momento de aprendizaje absoluto, aprendí a grabarme. Por algo pasa el tiempo y a veces no estamos preparados para las canciones que hacemos. De hoy en adelante es un título muy optimista”.

El estreno de este nuevo álbum llega a solo meses del próximo concierto de Luciano Pereyra en nuestro país, programado para el 4 de Noviembre en el Movistar Arena, en un show que promete ser histórico y lleno de sorpresas.

Para hablar de música, De hoy en adelante, sus próximos desafíos, el Festival de Viña y el concierto en nuestro país. Luciano Pereyra llega a Biobiotv.

El regreso a los escenarios

“Es otra historia, hacer un concierto vía streaming no es lo mismo que se vive en el vivo, el contacto directo con el público. Nos tocó vivir esto de la pandemia al mundo en general, pero por suerte estamos recuperando esa normalidad que tanto estábamos extrañando, lo cotidiano, lo de siempre. Estoy contento que se dé de esta manera”.

Que no se le olvide

El más reciente estreno del artista, es el single Que no se le olvide, una canción colaborativa que además tiene un videoclip grabado en un barrio icónico de su país. “El video lo hicimos en Caminito, ya volvimos al estudio, Nacho se vino a Buenos Aires. Es una canción de amor súper sentida pero tiene se ritmo y flow de Nacho. Nos divertimos mucho en el proceso creativo del video”.

De hoy en adelante

Su último trabajo discográfico estuvo siendo elaborado desde el año 2019. “Es un disco especial porque ha pasado por muchos procesos. Es un sobreviviente de la pandemia como todos nosotros, eso no es poca cosa”, asegura el cantante.

Las canciones que lo marcaron

“Hubo muchas canciones que marcaron momentos importantes de mi vida, Perdóname, Sin testigos, otras canciones de mi autoría. Después haber cantado Sólo le Pido a Dios para el Papa Juan Pablo II en Roma, mis primeros conciertos a nivel internacional, cada canción representa un disco. Después aparecieron canciones como Porque aún te amo, El vestido rojo, El elegido. Hay varias canciones que forman parte de mi historia musical y que en un concierto no pueden faltar”.

Su relación con los fans y la música

“Dios me da un palco preferencial arriba de un escenario para ver el espectáculo que da el público, hay muchas historias de vida en una canción. Hay un estudio que me llamó la atención que dice que cuando uno canta con otra persona se nivelan las frecuencias cardiacas. La música une los latidos de corazón de cada uno de nosotros en un lugar. Me emociona mucho que eso suceda. Compartir la alegría que me da hacer música y cantar es increíble”.

En cuanto a nuestro país, Luciano dice: “Chile siempre me tendió un abrazo, desde el año 2000 que vengo a este país y esta tierra. Es una relación constante. Lo más importante es que no solamente están a la salida de un estudio o pendientes de las canciones, se preocupan por el prójimo. Recaudan fondos y donaciones, hay una conciencia y un trabajo social que vale la pena destacar”.

El Festival de Viña del mar

Durante el próximo verano, regresa el Festival de la Canción de Viña del mar, donde en el pasado, Luciano Pereyra se desempeñó como jurado e incluso tuvo la posibilidad de cantar sus canciones.

“Que se repita ya por favor, quiero estar de vuelta. Sería un honor volver al festival. En la última edición me tocó ser jurado y poder cantar en el escarnio, fue increíble. Tengo las gaviotas en casa y siempre me recuerda que con trabajo los sueños se pueden cumplir y materializar. Es el sueño de mi vida estar en este Festival”.

Una mujer como tú

El músico además tiene una canción que creó con el fin de homenajear a las mujeres.

“Es una forma de homenajear a la mujer. Me parece que había que hacerlo a la mujer del hoy que tiene el espacio que realmente se merece y por lo que tanto lucha. Eso es digno de admirar. En mi caso fue mi manera de homenajear a mi madre”.