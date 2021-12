Cdte. de carabineros: "Si falta la 3° dosis tendrá que volver con pcr negativo de no más de 72 hrs"

En medio de estas festividades de fin de año, muchos son los que optan por viajar en estas fechas tanto dentro como fuera de la capital.

Estrella Sotelo, Comandante de carabineros nos cuenta las proyecciones y las fiscalizaciones que se realizarán durante estos días.

“La ruta 68 que tiene una medida de gestión de tránsito del 4×0 y está fluyendo normalmente el tráfico en esa dirección”.

“Han salido 110 mil vehículos de la Región Metropolitana y han ingresado unos 125 mil”.

“Los Peak de congestión, ayer fueron entre las 20 y 21 horas aproximadamente, hoy día en la Ruta 68 el peak está proyectado desde las 12 a las 13 horas”.

El retorno entre las 16 y 17 horas del domingo para la Ruta 68 y para Ruta la 5 sur entre las 15 y 16 horas.

“Una persona que haya salido con el pase de movilidad habilitado y le falta la tercera dosis de refuerzo, que es la que inhabilita el pase, tendrá que volver con un pcr negativo que no tenga más de 72 horas, si no, no va a poder abordar bus o avión. Se fiscaliza el transporte público de quienes hayan recorrido distincias superiores a las 200 km/hr. En los vehículos particulares no van a tener esta situación”.

“Los terminales tienen proyectado que durante todo el fin de semana van a salir 11 mil buses y 280 mil pasajeros”.