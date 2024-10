Senador Ossandón (RN) revela que denunciará a exfiscal Guerra en Fiscalía: "Me hicieron zumbar"

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial En el marco del Caso Audio, se revelaron chats entre Luis Hermosilla y el exfiscal Manuel Guerra, evidenciando su complicidad en maniobras. El Senador Manuel José Ossandón (RN) habló sobre su difícil proceso judicial por tráfico de influencias, denunciando una injusticia y una operación política para evitar que fuera candidato presidencial. Ossandón acusó al fiscal Guerra, Chadwick y al Gobierno de crear delitos para perjudicar a personas. Anunció que presentará una denuncia en el Ministerio Público para que se investigue a fondo, desafiando a la Fiscalía Nacional a demostrar si se investigan entre ellos. Desarrollado por BioBioChile

En el marco del Caso Audio, se dieron a conocer recientemente chats entre Luis Hermosilla y el exfiscal Manuel Guerra, desatando una polémica al quedar en evidencia su complicidad en diversas maniobras.

En el “Podría Ser Peor”, conversamos con el Senador Manuel José Ossandón (RN) sobre el difícil proceso judicial que tuvo que enfrentar tras ser investigado por tráfico de influencias. Esta indagatoria fue liderada por Guerra.

“Fue una experiencia muy dura, para mi familia y para mí, porque es una injusticia horrorosa que te están acusando de algo que no has hecho. Te enfrentas a fiscales que te han condenado antes, no te escuchan”, comenzó diciendo el senador.

Asimismo, el político indicó que “había una operación política para reventarme porque yo no fuera candidato presidencial”. Dicho esto, Ossandón añadió que en esa oportunidad “el fiscal Guerra y su equipo crearon un delito y me hicieron zumbar”.

Luego, el militante de Renovación Nacional manifestó que “ahora se está haciendo justicia porque aparece lo que hacía el fiscal Guerra, Chadwick y el Gobierno para reventar a personas“. En esta misma línea, expresó que “realmente es una vergüenza y espero que la Fiscalía Nacional investigue esto a fondo”.

¿Acciones legales?

Posteriormente, al ser consultado acerca de si emprendería acciones legales por lo que ocurrió, el parlamentario afirmó que “yo voy a poner una denuncia no más, la que corresponda, en el Ministerio Público”.

“Como es tan evidente los delitos, el fiscal nacional con mi denuncia está obligado a investigar y aquí van a demostrar si se investigan entre ellos o no“, concluyó.