"Un lado más sensual": Karen Paola habla de nuevo sencillo y reflexiona sobre su carrera

A mitad de esta semana, la cantante chilena Karen Paola (39) lanzó un nuevo sencillo llamado ‘Leo’ que constituye un adelanto de su próximo álbum y explora un sonido pop urbano.

Recientemente, la artista nacional, quien se encuentra en un momento de alta productividad, sorprendió a sus fans con la reedición de algunos de sus éxitos como “Dime”, “Que Viva La Noche” y “Ven Ven”.

En una nueva edición del “Podría Ser Peor”, recibimos a Karen en los estudios de La Radio, para conversar acerca del buen momento que vive en su carrera y sus proyectos de cara al futuro. “Para esto nací… este es mi ambiente”, estableció con seguridad y entusiasmo.

La cantante destacó, en primera instancia que, este nuevo lanzamiento tuvo una gran recepción. “Estoy impactada… la gente estaba ‘on fire’, no podía creer esta evolución mía, porque estaban acostumbrados a una Karen chiquitita, cantando canciones que son un poco más infantiles“.

En esta misma línea, la mujer señaló que “me ven en esta canción que es mucho más como de una mujer empoderada, que es un poco lo que quiero mostrar en esta identidad musical que estoy experimentando ahora”. Asimismo, explicó que pretende “llegar a un público más amplio también“.

“A un artista pop se le exige mucho en un escenario, porque tiene que cantar, tiene que bailar, tiene que verse increíble, tener buen estado físico”, añadió.

La evolución a “un lado más sensual”:

La artista indicó que “antes nunca tuve la posibilidad de hacer algo así”. Posteriormente, expresó que “es primera vez que me muestro en un lado más sensual, porque ya me siento segura de mí, no siento que le debo algo a alguien”.

Sobre esto mismo, sostuvo que “quizás cuando era chica era más culposa, me daba más miedo, tenía unos pudores que eran invenciones mías”.

Finalmente, Bejarano reveló que “mi inspiración para este videoclip tenía mucho que ver con Rihanna, un look bastante wet, bien salvaje“.

Revisa la entrevista completa a Karen Paola en el video.