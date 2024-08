Yasmani Acosta y entrenamiento previo a los JJOO: "Hubo momentos en que me dieron ganas de rendirme"

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El luchador cubano-chileno Yasmani Acosta, un verdadero orgullo nacional, visitó el programa "Podría Ser Peor" para hablar sobre su reciente medalla de plata en lucha grecorromana en los Juegos Olímpicos de París 2024. Acosta expresó su alegría por disfrutar el momento tras recibir mucha prensa y reveló su ardua preparación para los JJOO, entrenando en Cuba, Croacia y Bulgaria, incluso llegando a momentos de querer rendirse. Detalló que sus entrenamientos incluían correr en la arena a las 5:30 de la mañana y sesiones de entrenamiento intenso en el colchón. El deportista destacó que llevaba más de nueve años soñando con este logro y que su experiencia en Tokio lo motivó a perseverar. Desarrollado por BioBioChile

El destacado deportista habló acerca de cómo se preparó para la competencia en que obtuvo la medalla de plata. "Me costaba levantarme de la cama", reconoció.

Este martes, en una nueva edición del “Podría Ser Peor”, recibimos en el estudio al luchador cubano-chileno Yasmani Acosta, un verdadero orgullo nacional.

Recordemos que el hombre de 36 años consiguió una histórica medalla de plata en la disciplina de lucha grecorromana durante los Juegos Olímpicos de París 2024, que se disputaron hace algunas semanas en el viejo continente.

En esta oportunidad, Acosta declaró que tras su brillante participación en los JJOO ha tenido “mucha prensa” y que se ha dedicado a “disfrutar bastante el momento“.

Con respecto a este importante logro, el deportista expresó posteriormente, que “hace más de nueve años que llevo soñando con esto… en Tokio estuve muy cerca de la medalla, no pude y eso me dio mucha garra”.

La dura preparación para los JJOO

“La preparación fue muy dura, me fui a Cuba y estuve ahí entrenando un mes entero”, comenzó diciendo Yasmani. “De ahí me fui a Croacia, otro mes en Bulgaria. De hecho, hubo momentos en que me dieron ganas de rendirme, de decir hasta aquí llego”.

El representante del deporte nacional planteó también que en esos momentos de mucha disciplina y esfuerzo, “llegó un momento en que mi cuerpo y mi mente ya no querían más… me costaba levantarme de la cama”.

Entrando en detalle sobre cómo eran estos entrenamientos, el medallista reveló que “a las 5 y media de la mañana, corría en la arena… una hora o una hora y media. A las 10 de la mañana entrenábamos mucho más duro en el colchón y a las 5 de la tarde volvíamos… semana tras semana”.

