Mijaín López se rinde ante Yasmani Acosta tras final de JJOO: "Él va a seguir dando glorias a Chile"

En la jornada de día martes, Chile vibró con la definición por el oro en la Lucha grecorromana, presea que cayó en manos de invencible Mijaín López, quien doblegó en la final de los JJOO al cubano-chileno, Yasmani Acosta.

El ‘Gigante de Herradura’ solo sabe de medallas de oro en sus participaciones en los Juegos Olímpicos, luego ser el N°1 en Beijing 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 y ahora en París 2024.

Tras vencer al chileno, dejas sus botas en el tatami tras el oro y retirarse del deporte como todo un campeón imbatible, Mijaín López habló con los medios y envió solo elogios para su gran rival y amigo con quien han compartido en más de una ocasión.

En sus primeras palabras para Yasmani, López detalló que “este logro es la continuidad de todo lo que ha hecho. Él me ayudó a tener toda mi trayectoria y fue un buen aprendiz. Estoy contento por él”.

“Chile es un país hermano, donde tengo muchas amistades y sé que me aman mucho. Él le va a seguir dando glorias a Chile”, indicó.

Por otra parte, aseguró que “estoy contento que Yasmani Acosta haya sido mi rival porque representó una hermandad”.

“Luchamos por distintas banderas, pero tenemos el mismo corazón”, finalizó.

Ahora, se espera que Yasmani Acosta tome el cetro de dominador absoluto de la Lucha grecorromana a nivel mundial, luego de su medalla de plata en los JJOO de París 2024.

