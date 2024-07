Mujer acusa que su cuenta de gas no corresponde: le estarían cobrando 10 veces su consumo habitual

Karen suele pagar entre 30 y 40 mil pesos por este servicio. Sin embargo, le habrían comenzado a cobrar un monto excesivo y cortado el suministro por la mora.

Durante la tarde de este martes, en una nueva edición del “Podría Ser Peor” tomamos contacto con Karen, una auditora que está viviendo una compleja situación con la cuenta del gas.

De acuerdo con su testimonio, la empresa Metrogas asegura que ella adeuda $400 mil pesos mensuales desde enero. Sin embargo, esto no corresponde a su consumo, que oscila entre $30 y $40 mil pesos.

Karen, quien vive sola junto a su hijo en Pedro de Valdivia, quedó morosa y le cortaron el servicio, generándole un problema aún mayor.

Luego de esta situación, en la que Karen pensó que se podría tratar de un simple error, la empresa le cambió el medidor, porque este podía estar malo. Posteriormente, los valores se normalizaron. No obstante, la mora no quedó invalidada y siguió adelante el cobro.

La auditora relató que tras presentarse este conflicto, realizó diversos trámites y acudió a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). No obstante, ellos tampoco le habrían dado una respuesta satisfactoria. “¿Quién da la cara”, manifestó la mujer indignada

Al volver a comunicarse con la organización distribuidora, fue “peloteada” y no pudo arreglar su inconveniente.

La entrevistada expresó que “basta de tanto abuso, tiene que haber una solución y yo no me voy a quedar sin gas”, añadiendo que “ellos no pierden por ninguna parte“.