Ministro Cataldo asegura no haber leído petitorio de estudiantes en toma en campus de la U. de Chile

El Secretario de Estado habló acerca del proyecto integral de convivencia escolar y también abordó las movilizaciones en Juan Gómez Millas.

Al inicio de esta semana, se dio a conocer que el Gobierno le puso urgencia a proyecto de ley de convivencia escolar, que fue anunciado a principios de junio en la cuenta pública.

El Poder Ejecutivo, ha denominado esta iniciativa “Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas”. En torno a este tema, en La Radio tomamos contacto con Nicolás Cataldo, actual Ministro de Educación.

El Ministro explicó que “hoy día Chile atraviesa una situación compleja en materia de convivencia, creo que para todos ha sido evidente. Si uno lo aterriza a cifras, la situación es bien dramática y es algo que viene creciendo en los últimos años, sobre todo post pandemia”.

Luego, el Secretario de Estado señaló que “la cantidad de denuncias que tenemos en la Superintendencia en más de un 70% corresponden precisamente a denuncias por problemas de convivencia o violencia en las escuelas”.

La autoridad expresó, que “esto refleja un problema que tenemos como sociedad. La escuela no está en un universo paralelo, está situado en un contexto social, territorial, socioeconómico y todas esas cosas permean al interior de los establecimientos educacionales”.

En cuanto a los plazos, Cataldo indicó que “este es un proyecto que acaba de ingresar, pero lo decidimos ingresar con suma urgencia. El Presidente nos pidió avanzar con esto rápidamente“.

Toma en Juan Gómez Millas

Si bien este no era el tema central, el conductor del espacio le consultó al entrevistado sobre la toma de los estudiantes de la Universidad de Chile en el Campus Juan Gómez Millas. Cabe mencionar que en esta, los alumnos han denunciado “repetidas y agresivas formas de represión a las legítimas paralizaciones” y “actitudes de matonaje por parte de profesores y autoridades”.

El profesor declaró que “la universidad debe ser un espacio libre y de pluralidad, de libre expresión. Cualquier restricción que se imponga debe ser revisado por la comunidad”.

No obstante, Nicolás Cataldo reconoció que no ha leído el petitorio que elaboraron los estudiantes desde la toma. “No he tenido acceso, porque hemos estado bien concentrados con el Congreso”, confesó.