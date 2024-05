Hugo Catrileo ante posibilidad de quedar fuera de Paris 2024: "Ser cabeza de ratón no me interesa"

El destacado maratonista nacional, estaría quedando fuera de la competición, debido a cambios en las reglas para definir los cupos.

El destacado maratonista chileno Hugo Catrileo hizo noticia durante esta última jornada tras comunicar que se estaría quedando fuera de los próximos Juegos Olímpicos de Paris, pese a tener un gran desempeño y un buen ránking.

El importante exponente del deporte nacional, quien actualmente se encuentra en México, conversó con Bio Bio La Radio y expresó que se encuentra molesto con la situación.

World Athletics hizo un cambio de reglas que estaría excluyendo a Catrileo de la competencia, pese a sus méritos y haber cumplido con los aspectos técnicos. Recordemos que, además , el deportista obtuvo medalla de plata en los Panamericanos de Santiago 2023.

“Ya estaba listo, todo ok”, reconoció Catrileo en relación a estas sorpresivas circunstancias, que actualmente le generan un problema, al no tener certezas y no poder organizar su calendario. Adicionalmente, le preocupa tener que asumir el riesgo y perjuicio económico de viajar al viejo continente, según lo planeado, pagándolo de su bolsillo.

El entrevistado explicó que “tengo alojamiento hasta el 24 de mayo y tengo que ver si me voy o no a Europa, porque no puedo seguir gastando de mi bolsillo una preparación al vacío”.

En relación a la frustración que le genera la probabilidad existente en torno a no poder asistir a la cita internacional, Hugo aseguró que “ser cabeza de ratón no me interesa“.

Revisa todas las declaraciones de Hugo Catrileo en el video