El brillante maratonista nacional, Hugo Catrileo, medallista de plata en los Panamericanos de Santiago 2023 e importante exponente en el deporte con laureados lugares en la Maratón de Santiago, ha difundido una problemática que lo tiene al borde de perderse los Juegos Olímpicos de París 2024.

Resulta que pese a tener el ranking solicitado para arribar hasta la fiesta multideportiva de los 5 anillos, el chileno se encuentra en un complicado momento, luego de la modificación de reglas en la clasificación de parte de World Athletics.

Fue precisamente Hugo Catrileo, quien en conversación con BioBioChile, contó su drama y los problemas que genera aún desconocer si su nombre engrosará la lista de competidores en la Maratón que se disputará en los JJOO.

En sus palabras, el oriundo de Puerto Saavedra en la región de La Araucanía, detalló que “todo es muy confuso, ya que desde un principio comenzaron a cambiar las reglas”.

“Específicamente, desde el 30 de enero que yo corrí en Houston para clasificar en ese evento a los JJOO y estar tranquilo física y mentalmente para París 2024, pero terminó siendo todo al revés, ya que la noticia es que el 12 de mayo se anuncian a todos lo que correrán el maratón olímpico, pero al parecer, sacando la lógica y viendo las nuevas reglas, tendrá que ser el 30 de junio”, partió detallando.

Posteriormente apuntó que el tema psicológico es el que le está pasando la cuenta rumbo a París 2024.

Con relación a esto, Catrileo sentenció que “el cansancio psicológico es uno, pero el tema que es importante también es que yo ya tengo mi calendario hecho, pero quien me asegura a mí que podré estar en los Juegos Olímpicos tan encima”.

“Yo ahora estoy en México y después pensaba en viajar hasta España o un país de Europa para aclimatarme al horario, a las temperaturas, al lugar, pero ahora no me puedo arriesgar, ya que todo eso me lo estoy pagando con mi plata, con algunos apoyos particulares, ya que el apoyo del Comité llega, pero lo hará en julio”, deslizó.

“Pero esto tampoco me asegura que ahora tendré el apoyo, ya que aún no se si clasifico o no, entonces yo no puedo gastar de mi bolsillo por las puras y ahí entra el tema psicológico”, añadió.

Por otra parte, culpó directamente a World Athletics de la delicada situación en la que se encuentra.

Fue ahí donde enfatizó que “yo acepto errores de la Federación o de los apoyos, pero eso no me interesa del todo, pero con una entidad internacional como World Athletics que es como la FIFA del atletismo no puede fallar, no tienes rango de error”.

¿Por qué se define todo el 30 de junio?

En sus palabras, Catrileo explicó el por qué ahora se definen los cupos el 30 de junio para los competidores de Maratón en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Con relación a esto, Hugo aclaró que “los cupos de universalidad son cupos que ya están designados y hay que respetarlos porque están en regla, no son ‘apitutados’ ni nada, son cupos que cada país deja por si no tienen ningún clasificado”.

“Pero World Athletics, dice ‘el 30 de enero cerramos 65 cupos’ los cuales no se cerraron y cambiaron las reglas al parecer. Después dicen que el ’30 de abril se cierran los 80 cupos’ y se entrega la lista tal día y todo”, añadió.

“Entonces yo compro los pasajes cuando ya estoy seguro de que es muy difícil me bajen del ranking y ahora veo las reglas y dicen que el 5 de mayo se cierran los cupos realmente”, complementó.

Posteriormente golpeó la mesa y apuntó que “ahí digo que ya paren, tengo que comprar los pasajes, ver donde me tengo que hospedar y todo y ahora salen con los cupos universales que se cierran el 30 de junio”.

“Entonces que va a pasar, el 12 de mayo se van a cerrar los cupos de maratón, pero los de universalidad quedan a la deriva, porque no se sabe si esos cupos van a entrar o no, ya que recién el 30 de junio sabrán si los país que no tienen clasificados, deslizarán los cupos para los que están en lista de espera”, recordando que él es actualmente el primero en dicha nómina.

Por último detalló que “ahora tengo que esperar hasta el 30 de junio para ver si clasifico o no. No hay una solución, World Athletics no la tiene”.