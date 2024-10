Caso Monsalve: audiencia de cautela de garantías del exsubsecretario se realizará este miércoles

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se llevará a cabo la primera audiencia desde que se conoció la denuncia por violación y abuso sexual contra Manuel Monsalve. La defensa del exsubsecretario solicitó una audiencia de cautela de garantías para acceder a la carpeta investigativa y conocer los delitos acusados. Expertos explican que esta solicitud busca garantizar el derecho a defensa de Monsalve. Por otra parte, la denunciante cambió de representación legal, revocando a Roberto Ávila y nombrando a María Elena Santibáñez, destacada por su experiencia en investigaciones de delitos sexuales. Desarrollado por BioBioChile

Este miércoles, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se llevará a cabo la primera audiencia desde que se conoció la denuncia por violación y abuso sexual contra Manuel Monsalve.

La defensa del exsubsecretario, liderada por la abogada María Inés Horvitz, pasó a la ofensiva y solicitó una audiencia de cautela de garantías, la que fue fijada para esta jornada a las 09:00 horas.

Todo esto, en el marco de las diligencias que ha realizado el Ministerio Público, en su esfuerzo por reconstruir los hechos que tienen al suspendido militante del Partido Socialista imputado por presuntos delitos de violación, obstrucción a la investigación y una posible vulneración a la ley de inteligencia.

Acceso a carpeta investigativa y conocer delitos acusados

De esta manera, la defensa de la exautoridad de gobierno busca obtener acceso a la carpeta investigativa, además de solicitar que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte pueda precisar los delitos y hechos que dan origen a la investigación, a modo de preparar una debida defensa, en caso de llegar a instancias como una formalización.

De hecho, la propia abogada Horvitz, tras una reunión que mantuvo el lunes con el persecutor del caso, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, sostuvo que su representado “no ha declarado (…) No, no está citado a declarar. Mientras no tengamos acceso a todos los antecedentes de la investigación, no (va a declarar)”.

Frente a este escenario, el abogado penalista y expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, explicó que “existen, en general, diversas causales para decretar la reserva de la investigación, lo que obviamente vulnera el derecho a defensa”.

“Ahí, lo que tiene que hacer el juez, fundamentalmente, es buscar un equilibrio entre ambas posturas. Es decir, preguntarle a la Fiscalía: ¿Va a decretar reserva?, ¿por qué?, ¿tiene algún sentido esa reserva?, hasta qué punto la podemos garantizar? Por otro lado, decirle a la defensa: Perfecto, yo le voy a permitir el derecho a conocer los antecedentes”, agregó.

Por su parte, Eva Guerrero, abogada penalista con experiencia en casos de delitos sexuales, explicó la diferencia entre la audiencia de cautela de Garantías, que es solicitada por la defensa, y la de formalización, que es requerida por el Ministerio Público.

“En esta cautela de garantías lo que buscas, principalmente, es que te informen cuáles son los hechos. Y una formalización lo que abre es un proceso judicial ante un jugado de garantías y un proceso en tribunales respecto de una formalización de cargos (…) Soliciten medidas cautelares, fijen un plazo de investigación”, dijo.

Acusan vulneración a debida defensa de Monsalve

Por otro lado, desde la defensa del exsubsecretario Monsalve se estaría alegando una vulneración a la debida defensa, al no tener acceso a lo que sustenta las acusaciones que dan origen a la investigación que inicia el ente persecutor, tanto por la denuncia de violación, como también por la supuesta obstrucción de la indagatoria.

Ante esto, el experto en proceso penal del estudio CADIZ, Diego Izquierdo, sostuvo que “las solicitudes de audiencia de cautela de garantías son presentadas con el objeto de dar cuenta que en el curso de una investigación penal está ocurriendo una vulneración a las garantías del imputado”.

“Cuando, a través de una cautela de garantías, se hace alusión a que no se está permitiendo acceder a los antecedentes, al imputado o su defensa, lo que se reclama es que se está privando, o vulnerando, su derecho de defensa”, siguió.

4 celulares en poder del Ministerio Público

Otro de los puntos que se espera que se toque en la audiencia de cautela de garantías tiene relación con algunas pruebas del caso.

Por ejemplo, serían cuatro los celulares que estarían en manos del Ministerio Público y que pertenecerían a Manuel Monsalve. El primero fue entregado de forma voluntaria por el exsubsecretario, el 15 de octubre, luego de conocer la denuncia en su contra.

Además, el diario La Tercera reveló que días antes de la denuncia, mientras aún mantenía su cargo gubernamental, Monsalve invocó la Ley de Inteligencia para que efectivos de esa rama de la Policía de Investigaciones (PDI) revisaran las cámaras de seguridad, tanto del restaurante Ají Seco Místico como las del hotel donde habrían ocurrido los hechos que se le acusan, ya que -según su versión-, podría haber sido drogado y temía ser víctima de extorsión.

Por lo anterior, el ente persecutor solicitó una orden de allanamiento e incautación de dos celulares más, que a esa altura, se había detectado que estaban en poder de la exautoridad. Esta diligencia que se concretó el pasado viernes 18 de octubre, pasadas las 18:00 horas, y se habría encontrado, además de los dos celulares que se buscaban, un tercer teléfono móvil, del que no se tenía conocimiento.

En ese sentido, el abogado penalista y exfiscal, José Antonio Villalobos, explicó que “el juez de garantía, en esta audiencia de cautela de garantías, puede ordenar que el Ministerio Público entregue antecedentes, por ejemplo, de la carpeta investigativa, que no han sido entregados a la defensa del imputado”.

Asimismo, añadió que “puede instruir cualquier tipo de medida para que no se mantenga la eventual vulneración de una garantía constitucional del imputado, o que esté afectando su derecho a defensa”.

En tanto, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, declinó en entregar declaraciones y en aclarar algunas interrogantes en torno al caso.

Denunciante cambia representación

Por otra parte, durante las últimas horas, y a solo cuatro días de haber asumido, la denunciante revocó el patrocinio y poder al histórico defensor en causas de derechos humanos, Roberto Ávila, y en su reemplazo asumió María Elena Santibáñez, profesional que destaca por su experiencia en investigaciones de delitos sexuales.

“La representación de la víctima en el caso Monsalve la continuará la colega María Elena Santibañez (…) No hay ninguna situación enojosa entre este abogado y la que fue su representada”, dijo, a través de un comunicado, el ahora exrepresentante de la víctima.

“Me sigue asistiendo la convicción que todo lo que ella relata es verdad”, continuó.