Confirmó un secreto a voces. Daniela Colett, exesposa de Eduardo Vargas, ratificó que en la Copa América de 2021 hubo una indisciplina “con mujeres” en el hotel de La Roja.

Sí, la actual participante del reality ‘Ganar o Servir’, de Canal 13, habló de la polémica que rondó al ‘Equipo de Todos’ en el certamen que se disputó en Brasil bajo régimen de Covid-19, pero que en su momento fue negado oficialmente, asegurando que lo único fuera de norma fue el ingreso de un peluquero a la concentración.

En medio de su ingreso al programa de telerrealidad, Colett explicó cómo puso término a su relación con ‘Turboman’ en junio de 2021, tras más de 8 años juntos.

“Cuando pasó lo de la Copa América, que les llevaron mujeres al hotel y salieron fotos de Eduardo con otras chicas“, expresó.

“Yo le dije que ya había perdonado una infidelidad, pero no le iba a perdonar una segunda vez. Porque cuando yo digo que me voy, me voy, y sin regreso, un bye bye es para siempre”, agregó.

En la misma línea, Colett sostuvo que “lo que más motivó mi separación de Eduardo, además de las infidelidades, fue que cuando regresamos a Brasil, yo quería volver a trabajar, y él empezó a molestarse mucho con eso, porque quería que yo fuera dependiente de él… empezamos a pelear mucho por eso, yo iba a reuniones y él me llamaba para controlarme”.

El recuerdo de la ‘voltereta’ de Martín Lasarte

Para la mencionada competencia la selección chilena estaba bajo el mando técnico del uruguayo Martín Lasarte.

Luego que se filtrara la noticia, se habló de que el charrúa había presentado su renuncia. Todo mientras distintos entrenamientos fueron suspendidos o aplazados, a solo horas del pleito con Uruguay.

Después, en conferencia, Lasarte negó la acusación de la fiesta, especificando que “la única situación que nos tocó vivir es a la que hemos hecho referencia (el peluquero)”.

Sin embargo, en 2022, luego de dejar cargo, ‘Machete’ dejó entrever en entrevista con ESPN que había ocurrido algo más, aunque sin profundizar: “Hubo alguna dificultad, la Copa América fue casi nuestro arranque. Hubo ese problema en el hotel… a nosotros nos sorprendió”, partió comentando.

“A mí me sorprendió mucho. Pensé ‘cómo’, ‘qué es esto’, ‘con esta calidad de jugadores’. Nunca pensé que a nivel de Selección ocurriría. En ese momento hubo una charla dura. Pedir disculpas es fácil, pero hacerlo frente a los compañeros y comprometerse no lo hace cualquiera”, cerró.