Macarena Ripamonti por gran socavón en Viña del Mar: "Van a ser obras por más de $3 mil millones"

El gran socavón al costado del edificio Kasdinsky, en Viña del Mar, que lo dejó al borde del colapso, fue una de las postales más comentadas tras el sistema frontal. Ante este escenario, el MOP asumió su responsabilidad en el hecho. Por esta situación, en Podría ser Peor conversamos con Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, quien analizó el siniestro.

La edil de la Ciudad Jardín comenzó señalando que se cerró un perímetro establecido, después de un análisis realizado por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). En ese sentido, las estructura que se encuentra fuera de esa delimitación pueden ser habitados.

En cuanto a los daños que se efectuaron, en particular los de la Avenida Borgoño, que conecta a Concón con Viña del Mar, comentó que tendrán un alto costo. “Van a ser obras por más de $3 mil millones”, dijo. Asimismo, aseguró que “se va a ver afectado el sector gastronómico de Concón”.

También, aseveró que “lo más urgente es que se haga una obra de mitigación que permita que el conector Reñaca norte no siga erosionando la calzada”. Respecto a la responsabilidad del MOP, señaló que se “abre un análisis crítico, que se ha hecho público, a propósito de que esto no es casualidad, el conector de agua lluvia no llega ahí por la Divina Providencia”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.