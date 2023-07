Espinoza y dichos contra Ministro Jackson: "Si no tienen nada que ocultar aporten a la investigación"

Tomamos contacto con el Senador Fidel Espinoza (PS) para conversar respecto al caso del robo de computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social, los cuales ya fueron encontrados por Carabineros en la comuna de Renca, y que generaron un complejo momento en la política a raíz de las declaraciones que surgieron tanto del oficialismo como la oposición.

A continuación, revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez.

“Cualquier productor de series de Netflix quedaría chico con todo esto. De verdad que esto es inaceptable como decía uno de los auditores, que quieran jugar con la inteligencia de todos los chilenos, que estén apareciendo todos los computadores en un par de horas” aseguró.

Y agregó: “Acá han sido los amigo del presidente los que han traicionado al confianza y fe pública en una institución tan importante como el Ministerio de Vivienda que tiene miles de funcionarios que hacen su labor incansablemente de buena manera y que hoy están sufriendo los efectos devastadores de la crisis que no se han sabido cortar por qué aquí han habido protecciones”.

“Esto del robo de hoy día si tu me preguntas directamente yo no lo creo, creo que fue algo planificado, que tiene que ser investigado a fondo sin duda. Si no tienen nada que ocultar el llamado que les hago humildemente es que aporten a la investigación”, enfatizó.