Pdte. Hoteleros de Chile por cierres de ruta hacia Portillo: "Nos perjudica y daña la imagen país"

En una nueva edición del Podría ser otra tomamos contacto con el presidente de los Hoteleros de Chile, Alberto Pirola, para conversar en torno al preocupante panorama que enfrenta el rubro asociado a la nieve y el esquí a propósito de los constantes cierres de caminos debidos a las lluvias y que hoy impiden la llegada del turismo.

“Para los centros de esquí como Portillo es muy desastroso, contratan alrededor de 500 personas que no han podido subir a trabajar. Han venido entre la pandemia y la crisis de lluvias súper complicados y en esta oportunidad que están todas las condiciones sacan que el camino está cerrado por seguridad”, planteó.

Y agregó: “Las condiciones, los sistemas, las maquinarias y los mismos vehículos hoy día tienen mejor tracción para circular por la carretera. No estamos hablando solo de los empresarios son 500 familias que viven de esto, del turista extranjero que paga muy bien, da buenas propinas y por eso la gente se la juega y va a trabajar estos 3 meses a la cordillera lo que no está sucediendo producto de un mal manejo de las autoridades”.

“Sabemos que han habido muchos daños con esta lluvias pero también hay que ayudar a la gente, se necesitan empleos, el empresariado siempre ha estado en la primera línea ayudando al damnificado”, enfatizó.

E insistió: “Con este tipo de señales lo único que se logra es seguir perjudicando la imagen país en el extranjero. Aquí la solución no está en cerrar y las empresas contratan a la gente para generar ingresos. Cerrar por autoridad y no dar soluciones no ayuda para nada, nos perjudica y daña la imagen país. Estamos fuertemente dañados ya que Portillo es el centro de esquí que más extranjeros recibe en Chile”.