Edo Caroe y doble sold out en el Movistar Arena: "Tengo un público fiel que me ha permitido crecer"

En una nueva edición del Podría ser peor nos acompaña en el estudio el gran Edo Caroe para comentarnos del rotundo éxito que ha tuvo la venta de entradas para sus shows en el Movistar Arena las cuales se encuentran totalmente agotadas.

Se trata de “Lo Que Salga”, una rutina de stand-up comedy que Caroe comenzó a formular durante la pandemia y que ha llevado a diferentes partes del país.

“Fue muy emocionante porqué primero no lo esperábamos por las condiciones en las que recibimos la noticia. Estábamos de viaje, salieron a la venta las entradas y no supimos nada más hasta tres horas después. Pudimos ver en el avión cómo se iban agotando y fue mucha alegría”, expresó.

Todos los detalles en la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez por Bio Bio TV.

“Jamás esperé 40 minutos y fue muy emocionante. Tengo un público bastante fiel que me ha permitido crecer, que me ha aguantado los errores, las pataletas que he tenido y han tenido la certeza de que este loco está en su camino y lo van acompañar”, aseguró.

Y agregó: “Ha sido el show con el que más he vendido entradas, mucha gente lo ha visto pero la sensación es tener que estar ese día. Hay interacción con el público, van cambiando algunas cosas, la estructura es la misma y eso es lo que ha hecho que sea un buen show también. Voy a sorprender a la gente que aun no lo vio”.

“Lo que más nos mueve es el amor por lo que hacemos y que la gente nos vea, queremos hacer algo tan bonito para el público que si hay que contratar a alguien más lo hacemos, armar un equipo más grande también porqué queremos que lo que llegue al público sea bonito y lo disfruten”, complementó.

E insistió: “No podríamos sacar mas podcast y más capítulos si no hubiera una base de público que nos está comentando día a día y hasta la gente que paga su suscripción es un aspecto súper amplio de apoyo que tenemos”.