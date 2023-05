Revelan preocupante alza de tasa de victimización en comercios: "Claramente hay una no denuncia"

En una nueva edición del Podría ser peor tomamos contacto con Bernardita Silva, gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercios, para conversar respecto a las últimas cifras arrojadas por la encuesta de tasa de victimización, la cual durante en el segundo semestre del 2022 superó drásticamente a periodos anteriores.

Todos los detalles en la entrevista junto a Julio César Rodríguez en Bio Bio TV.

“Es la tasa más alta que se ha alcanzado desde que hacemos este registro. Aquí se pregunta si fue víctima de una lista de delitos y lo que hacemos es preguntar si lo denunció o no. Hay un 58,4% que dice que no y las razones vemos que hay un 63,5% que es porqué no confía en la denuncia y un tercio que no tiene pruebas o fue un robo de menos valor”, explicó.

Y añadió: “Claramente hay una no denuncia porqué para qué sí no sirve. Esa es un poco la mentalidad que tenemos que cambiar y el llamado siempre es a que se haga. Aquí hay un alza significativa de victimización a promedios superiores antes de la pandemia y estamos en una situación que no nos podemos acostumbrar”.

“Todas esas pregunta sobre percepción también no están buenas. La mitad de los encuestados ve su barrio poco y nada seguro, también hay un alto porcentaje de encuestados insatisfechos con el actuar de distintas autoridades frente a esto y no podemos tener locatarios que están viviendo con miedo”, zanjó.