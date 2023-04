Club de Amigos de Julio César: Nos acompaña la periodista Loreto Gatica, Monik y Rodrigo Bastidas

En una nueva edición del Club de Amigos de Julio César Rodríguez nos acompaña en los estudios de La Radio la periodista gastronómica Loreto Gatica, la cantante y ganadora de Operación Triunfo, Monik junto al actor y director nacional Rodrigo Bastidas, para comentarnos de sus actuales proyectos profesionales.

Todos los detalles en la entrevista completa en Bio Bio TV.

Festival ÑAM en Santiago

“Es el festival latinoamericano de cocina, es desde hasta el 25 hasta el 30 de abril y la primera jornada será llevada a cabo en el GAM los primeros dos días. Por el otro lado desde el jueves hasta el domingo nos tomamos el Cerro Santa Lucía donde habrá foodtrucks, restaurantes de todas partes de chile, joyitas gastronómicas y lugares que de seguro no sabían que existían en Santiago”, adelantó.

E insistió: “Es una ventana a la cocina latinoamericana pero también de la chilena. La gracias es que te vas a encontrar con mercados, productos, pescadores y todo lo que sea cocina regional también va a estar en el Cerro Santa Lucía. Es como volver a reencontrarse con los sabores de todo chile y darse cuenta de estas joyitas que uno a veces no conoce”.

Bastidas y “Loco Matrimonio en Cuarentena”

“Estamos listos para que el público la vea. Es un momento oportuno ya que habla de lo que significó vivir en pandemia. Es un matrimonio que se hace en esa época y se casan por zoom por lo que todos los invitados están en distintas pantallas asistiendo al encuentro”, explicó.

Y agregó: “Está por estrenarse y tiene un elenco bien importante con actores muy conocidos. En pandemia uno de los rubros que más se afectó fue el nuestro. Los teatros todos se cerraron, no se hizo cine, televisión y nada. Es bastante irónica la película, tiene de todo, es una comedia y yo creo que nos va a producir nostalgia”.

“Estamos esperanzados en que la gente nos acompañe. Las cifras son devastadoras respecto a los chilenos que van a ver cine nacional ya que solo asiste un 1%. No puede ser que 1 de cada 10 chilenos elija ver una producción de cine nacional”, zanjó.

El regreso musical de Monik con “Quiero Más”

“El sencillo salió en un momento que yo había llegado hace poco de Estados Unidos, muy sometida en la monotonía y viendo volver al tema de la música que lo dejé bastante stand by. Sentía como que todavía no no he dicho todo lo que quiero y siento que tengo tanto guardado”, aseguró la artista.

“Contacté a un productor musical y nos pusimos a trabajar. La canción salió en dos minutos y en enero grabé el videoclip y lo lancé el día de la mujer el 8 de marzo. Quisimos trabajar harto la estética y uno no tiene que cumplir con estándares de belleza para mostrar o representar la femineidad. Fui cumpliendo hartos sueños, es algo que tenía en mente y quería plasmarlo”, destacó.