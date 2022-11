Club de Amigos de Julio César: Nos acompañan Pamela Leiva, Claudia Pérez, Nimer Sarrás y Kancino

Una nuevo encuentro del Club de Amigos de Julio César Rodríguez inicia este caluroso viernes en la capital. En esta instancia nos acompañan la comediante Pamela Leiva, el dueño del restaurant Omar Khayyam, Nimer Sarrás, la actriz Claudia Pérez, el actor Alonso Quintero junto a Ignacio del Real, ambos miembros de la banda musical Kancino.

Para conocer más de los proyectos que están llevado a cabo actualmente, revisa la conversación completa en el Podría ser peor.

Kancino: Una banda que nació en pandemia

Alonso Quinteros incursiona en la música con Kancino y junto a Ignacio del Real componen esta banda que ahora lanza su más reciente videoclip “Antes de que el mundo se acabe”.

“Es una canción que escribimos en ese momento de incertidumbre y angustia que vivimos en pandemia y cuarentena. Un poco jugando y riéndonos de esta inseguridad de no saber que iba a pasar, reírnos de nuestras propias tragedias. El video que hicimos fue jugando con esa idea, con nuestros personajes que tratan de sobrevivir a este fin del mundo”, señaló Quinteros.

Ignacio Del Real por su parte, menciona: “Gran parte de nuestros referentes son de los 80, con ese sonido orgánico de instrumentos, todo grabado, las baterías, las percusiones, los coros, todo eso está hecho en un estudio y eso le da un sonido más ochentero”.

“Es un proceso bien accidentado, caotico pero entretenido, empezamos a hacer el proyecto a mediados de 2019 y cuando ibamos grabando nuestro primer disco se vino el estallido social, luego retomamos y lanzamos el disco en enero. Luego tuve un accidente cuando me apuñalaron en un bar y sobreviví”, contó Alonso Quinteros.

Pamela Leiva en Bar Palermo

Con una prometedora carrera, Pamela Leiva se ha impuesto en el stand up nacional como una de las principales referentes femeninas y en esta oportunidad se presentará con su show “Solo Mujeres” en Café Palermo este domingo 20 de noviembre a las 13:00 horas.

“Es un nuevo show un domingo a la hora de almuerzo, un show solo para nosotras en vista de la necesidad de busca tiempo para las mujeres. Es un horario al que la gente no está acostumbrada a asistir a espectáculos”, dijo.

“Es un show de empoderamiento y una catarsis colectiva. Es un horario ideal por que vas, comes, te tomas tu cosita y te vas temprano para la casa. Se me ocurrió armar este show solo para mujeres y fue un éxito, nunca me había pasado vender las entradas tan rápido. Vamos a extender esta temporada de presentaciones en verano y los domingos”, persistió.

Claudia Pérez presenta Amiga Date Cuenta y nuevo libro

Amiga Date Cuenta: “Estoy con la María José Abello y la Javiera Contador, es una obra que trata de tres amigas que se juntan por el casamiento de mi personaje que se casa con un pastel y ella no es capaz de verlo y lo naturaliza”.

“Ella empieza a justificarlo en todo y estas amigas hacen de todo para que se de cuenta, pero está muy buena la obra y la gente se muere de la risa”

Horarios y entradas disponibles en la página web oficial de Teatro Mori.