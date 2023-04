Director nacional del IND y obras de Santiago 2023: "Hay una solución concreta si ocurren imprevistos"

Tomamos contacto con el director nacional de Instituto Nacional del Deporte, Israel Castro, para comentar detalles de la ejecución de las obras de los Juegos Panamericanos 2023 a realizarse en el país entre el 20 de octubre y 5 de noviembre tanto en Santiago como en otras regiones del país.

Revisa todos los detalles en la nueva entrevista del Podría ser otra cosa junto a Mauricio Barrientos.

“Hay que hablar siempre por proyecto. El parque que es el principal proyecto, tiene un 90% de avance y luego tenemos proyectos que tienen sobre el 50% y algunos sobre el 10%. Lo importante es que hoy día están todos los contratos en ejecución y nos dicen que llegamos antes de los juegos en buena forma que es lo que corresponde”, aseguró.

Y agregó: “Son un compromiso del estado de Chile y nuestra imagen es la que va a estar presente. Ojalá tener todas las obras antes de un año del evento. Lo importante es cumplir con los juegos y que se hagan de la mejor forma posible, que sea una fiesta deportiva”.

“Muchas cosas no se producen en la misma obra si no que se ensamblan. Cuando hablamos de la logística ahí está presente la Corporación Santiago 2023. A nosotros como IND nos corresponde proveer la infraestructura y vamos a recibir más de 11 mil deportistas, hay un esfuerzo que no es solo operativo, de la ciudad y de las regiones que los reciben”, complementó.

E insistió: “Todos los contratos contemplan la jornada de aceleramiento. Hoy día no estamos en esa situación y estamos trabajando con los turnos adjudicados. En el caso de que observemos algo que nos retrase naturalmente le ponemos mano a las mismas clausulas que los contratos tienen. Hay una solución concreta si es que ocurre algún imprevisto”.

“Fácilmente podemos llegar a 100 mil personas acá en Santiago, no solamente vienen deportistas, viene comité olímpico, entrenadores, técnicos, turismo, prensa. Hay toda una logística que impacta en la ciudad. Es una muy buena oportunidad de probarnos en la capacidad organizativa que tenemos”, zanjó.

“Los juegos tienen que ser un legado y ser capaces de transfórmalo en una oportunidad de tener más deportistas y jóvenes practicando alguna disciplina”, destacó.