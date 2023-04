Guido Larson y juicio contra Trump: "El votante es capaz de generar su propia versión de los hechos"

Tomamos contacto con el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Guido Larson, para comentar respecto a lo sucedido con Donald Trump y las 34 acusaciones que el ex presidente de los Estados Unidos enfrenta.

¿Cómo se viene este proceso y que está en juego para Trump?

A continuación, revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en Bio Bio TV.

“Todas y cada una de las 34 son por falsificación de documentos de negocio. No es tanto el pago a la actriz si no la manera irregular en cómo se justificó el pago. Trump lo que hace es mandar a su abogado Michael Choen para que este le pagara a la actriz y luego reembolsa ilegalmente a través de la Organización Trump”, explicó el profesional.

Y añadió: “Lo que hace el Fiscal es dar cuenta todas las veces que eso ocurrió, que ilegalmente se falsificaron documentos con vistas a pagar el silencio no solamente de Stormy Daniels si no otras personas que la misma acusación ha detallado. Básicamente todos los silencios comprados en un contexto muy particular en el tiempo, cuando Trump estaba compitiendo en la campaña presidencial”.

“Suprimir información dañina en contra y levantar un esquema conspiratorio para aquello es violar las leyes electorales de Nueva York. Este tipo de procesos tienen una duración de 18 meses y es suficiente para que Trump sea aclamado como candidato y el juicio siga en marcha”, complementó.

Además el académico enfatizó en que el delito cometido por Trump se llama “felony” que equivale a una acción más grave que simplemente falsificar documentos. “Arriesga hasta 4 años de prisión, pueden pasar muchas cosas de acá al termino del juicio pero al menos esa es la penalidad máxima en ese tipo de casos”.

E insistió: “Se presume que Trump va a dar un discurso a las 8:15 y es posible que aproveche esa instancia para mantener la narrativa de las últimas semanas, que es una persecución política, una caza de brujas y que el partido demócrata está controlando otro poder el Estado”.

“Uno ve la totalidad de los grandes rostros republicanos que han salido públicamente para apoyarlo, incluso quienes van a ser sus competidores en las primarias lo que manifiesta un grado de homogeneidad en la figura de Donald Trump. Confabula a la atención mediática que va a seguir teniendo el caso en los meses que están por venir y sus votantes han demostrado que son capaces de generarse su propia versión de los hechos”, aseguró.