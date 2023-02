Pdte. Cuerpo de Bomberos del Biobío por incendios: "No se ha podido dar abasto en algunos sectores"

En una nueva edición del Podría ser otra, conversamos junto al Presidente del Cuerpo de Bomberos del Biobío en el marco de los incendios forestales que están afectando duramente a la región, sumado al Ñuble y la Araucanía, en donde además las temperaturas están bordeando los 40°.

Justamente bomberos ha cumplido un rol fundamental conteniendo la catástrofe y resguardando la vida de las personas, en donde ahora son las mismas unidades de emergencia desplegadas quienes necesitan de más apoyo y recursos para detener el rápido avance de las llamas a zonas habitacionales.

Revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.

Emergencia y amplio despliegue en el Biobío

“Es un panorama bastante complejo, hay una multiplicidad de incendios en las tres provincias, de gran magnitud, difíciles de combatir y en zonas poblada la mayoría de ellos. Tenemos desplegadas 200 máquinas y casi 1000 bomberos. En la comuna de Arauco llegó en apoyo un contingente desde la quinta región”, sostuvo.

Sobre las evacuaciones, indicó: “Que la gente lo haga porqué la violencia con la que están sucediendo los incendios es bastante fuerte, son muy rápidos los avances y la misión fundamental de Bomberos es salvar vidas, proteger bienes y el medio ambiente. Hemos tenido que repartirnos en muchos eventos en una misma vez”.

“Hay situaciones donde no se ha podido dar abasto en algunos sectores. Sabemos que hay zonas turísticas y el llamado es no elegirlos como destinos ya que trabajamos todo de forma terrestre y es importante tener las vías despejadas para cumplir nuestra labor. Las condiciones climáticas son absolutamente favorables para el desarrollo de los incendios y en los sectores rurales, donde hay mucho bosque, viviendas en predio y poca agua, hemos tenido que meter muchos carros”, aseguró.

Y respecto a la llegada de más equipo de emergencia aéreo, indicó: “En efecto hay lugares que no se pueden trabajar por tierra y donde nosotros no tenemos acceso y por eso es un trabajo en equipo. No vamos a descansar por ningún motivo hasta que esto ya esté controlado”.

“Nos queda esta sensación de que estos incendios están provocados por la mano del hombre con distintas categorías, muchos de ellos son por accidente, descuido, algunas irresponsabilidades y efectivamente da para pensar que algunos son provocados intencionalmente”, zanjó.

Pérdida en Coronel

Asimismo el presidente del cuerpo de Bomberos también se refirió al fallecimiento de Yessenia Muñoz en Coronel tras sufrir un atropello mientras concurría la emergencia en ese sector.

“Somos un gran familia al servicio de la comunidad y perder a una integrante en estas circunstancias es un dolor transversal para todas las autoridades, ha sido una noticia que nos ha golpeado”, complementó.

“No vamos a descansar por ningún motivo hasta que esto ya esté controlado”, cerró.