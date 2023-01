La nueva faceta de Yael Yunger como maestra Isha: "Es gratificante y remueve el estrés del sistema"

En una nueva edición del Podría ser peor, nos acompaña la recordada actriz Yael Junger, quien se encuentra de visita en nuestro país en el marco de la ceremonia de los Premios Caleuche, que fue realizada ayer y en donde se galardona a a las mejores actuaciones de la escena nacional.

Y pese a que su paso por las teleseries fue hace muchos años, muchos la siguen recordando protagónico en La Madrastra en 1981. Sin embargo, tras el éxito televisivo, la interprete ahora se dedica completamente al sistema Isha en donde se desempeña como “maestra” y ofrece seminarios de esta práctica.

Para conocer más de esta nueva faceta, revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en el Podría ser peor.

Visita a Chile y el sistema Isha

“Estoy feliz de haber venido por poquitos días, invitada por Chile Actores y para hacer entrega de uno de los Premios Caleuche que fue anoche. Estuvo muy bonito y para mí fue súper emocionante encontrarme con un montón de excolegas que no veía hace tiempo, muy queridos, con los cuales trabajamos mucho y dejamos vínculos para siempre”, expresó.

Y agregó: “Son los mismos actores quienes premian a sus pares. En un principio me sorprendió pero me pareció bonito. Siempre que vengo siento el cariño del público y todavía la gente increíblemente me recuerda con tanto aprecio que lo agradezco un montón”.

En tanto, sobre su nueva faceta, señaló: “La Fundación Isha, Educando para la Paz, se dedica a elevar la conciencia de toda la gente que tenga una mirada más positiva del mundo y puedan vivir sin estrés y enfocándose en apreciar. Es muy lindo este proceso porqué nosotros los maestros, estamos ahí recibiendo a gente en el centro de Uruguay, en un balneario muy lindo que se llama Costa Azul”.

“Hay retiros donde la gente pasa una semana disfrutando y aprendiendo esta práctica que elimina el estrés del sistema nervioso y te hace vivir una vida más dichosa. Soy una de las maestras Isha, doy seminarios online una vez al mes y aparte de eso físicamente estoy en el centro recibiendo a la gente que llega”, complementó.

E insistió: “Esta práctica te remueve el estrés y van saliendo cosas que uno ha guardado para siempre. Estamos para apoyar a la gente y permitirles que sientan. Es muy gratificante lo que estoy haciendo ahora, estoy muy contenta”.