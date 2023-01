María Colores estrena "Quiero estar sola": "Es una celebración al amor propio y a la libertad"

Tras largo tiempo fuera de la escena musical la cantautora nacional, María Colores regresa con “Quiero Estar Sola”. Se trata de nuevo single inspirado en vivencias personales y que busca entregar un mensaje de reflexión y fuerza para salir de relaciones perjudiciales.

En una nueva edición del Podría ser peor, Julio César Rodríguez conversó junto a la artista para profundizar más de su nuevo lanzamiento y los próximos proyectos musicales.

A continuación, revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.

Un mensaje personal

“Estuve dos años en una relación donde no querían que cantara más y ya no estoy con esa persona claramente. Era una prisión y yo estuve ahí, de hecho esta canción habla de eso. Fue heavy, traté al año de arrancar de ahí y lo logré”, expresó.

Y añadió: “Al fin soy libre y esta cancón es una celebración al amor propio, a la libertad, a motivar a las personas que se encuentran en relaciones posesivas y controladoras a que puedan salir y se puede aunque sea súper difícil por qué te sientes sola”.

“Nunca me había pasado y es heavy. Es algo muy profundo, tiene que ver con la vulnerabilidad, el control y con que entras en nu estado de somnolencia que cuesta mucho. Todo está tapado con el velo del amor”, complementó.

E insistió: “A muchas personas les ha tocado lamentablemente pasar por esas relaciones tan mata vidas. Esta canción habla de eso, de decir que nunca más, porque no quiere tirar mala onda si no que habla del amor propio. Es sobre estar sola y conocerme, nunca dejar que nadie más me cambie quien soy”.

“Estoy experimentado quien soy realmente, me pegué una despertada y una crecida muy grande, lamentablemente tuve que vivir algo muy fuerte para quizás sentirme así hoy pero yo feliz de abrir la voz y ayudar a la gente a que tengan más cuidado. Subo todas mis actividades a redes sociales y estoy haciendo un show muy entretenido. Cantó mis hits pero covers de todos los tiempos”, cerró.