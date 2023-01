Abogado defensor de Mateluna por indulto: "Estamos absolutamente dentro del ordenamiento jurídico"

El indulto al ex frentista Jorge Mateluna generó múltiples reacciones tanto en la ciudadanía como en el mundo político en donde incluso se refirió la Fiscalía y la Corte Suprema sobre la medida.

Cabe recordar que Mateluna estuvo condenado por diversas causas como el porte de armas, robo con intimidación e intento homicidio frustrado contra personal de Carabineros en servicio, entre otras.

Bajo esa mirada, en una nueva edición del Podría ser peor, conversamos con el ex decano de Derecho de la Universidad de Chile y abogado, Davor Harasic, quien defendió a Mateluna.

“Existe una causa que se tramitó legalmente, incluso llego a la Corte Suprema y frente a eso se empezó a cumplir la pena. Luego el Presidente hace uso de facultad de indultar, consagrada en la constitución. No logro entender esta reacción que en algunas personas ha sido un poco destemplada. Estamos absolutamente dentro del ordenamiento jurídico”, sostuvo.

Y agregó: “Presenté una solicitud de indulto el 30 de agosto. Me imagino que hay algunas que se acogen y otras que se rechazan. Yo como abogado de Mateluna y al haber estudiado los antecedente, pienso que es inocente de este delito. Lamentablemente la Suprema rechazó el recurso de revisión”.

“No he sido el único que ha estudiado el expediente, han aparecido nuevas pruebas pero el tema de la inocencia o no en esto, perdón pero no tiene mucho que ver. Hay una sentencia que lo declara culpable, frente a ella el Presidente indulta y la Corte actuó como debía”.

Además enfatizó en que el indulto a Mateluna se ha llevado de igual forma que todos los procesos anteriores y que “no hay ninguna infracción al ordenamiento jurídico”.

