Leonardo Soto por Autopréstamo: "Puede llegar a ser aprobado al menos en la propuesta del Gobierno"

El proyecto de autopréstamo continua avanzando y para la próxima semana se espera que comiencen las primeras discusiones legislativas en torno a la medida.

El debate estará centrando principalmente en el porcentaje del dinero a retirar, el mecanismo de reintegro a los fondos de pensiones y la cantidad de cuotas para realizarlo.

Para profundizar en más detalles, conversamos con el diputado del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Constitución, Leonardo Soto.

Discusión legislativa

“El próximo miércoles inicia la discusión respecto a la posibilidad que exista o no el autopréstamo. Se va a escuchar la opinión de expertos y del Ejecutivo”, explicó.

Y agregó: “Es un debate polémico, tiene pros y contras, estamos en un contexto de crisis, hay un proyecto del Gobierno, todo será parte del próximo debate”.

“Se entiende que las personas lo van a usar para enfrentar problemas especificados no circunscriptos a la crisis económica actual. Se estima que cada uno tiene ese derecho bajo condiciones distintas según las mociones”, mencionó.

Asimismo enfatizó en que la medida va destinada solo a personas en edad activa de trabajar y no para jubilados. “Son temas que están en desarrollo. Va a ser un debate interesante que puede llegar a ser aprobado a lo menos en la propuesta del Gobierno”.

“Algunas mociones establecen que el pago sería en cuotas. La edad podría tener importancia en relación al tiempo para devolver el dinero”, persistió.

“Si se accede a una de estas mociones no creo que sea por un monto muy alto si no que sean recuperables al ahorro previsional, no se trata que las personas gasten todos los ahorros de su vejez estando en su vida laboral activa”, cerró.

