Director SERNAC: "El foco en este momento son los eventos masivos y vamos a estar muy presentes"

Los espectáculos masivos han estado en la palestra desde la agitada primera presentación de Daddy Yankee en Chile el 27 de septiembre, lo cual implicó serios incidentes que afectaron directamente a los asistentes.

Situación que se replicó en la abrupta cancelación del Festival Music Bank este pasado 12 de noviembre a causa de las fuertes lluvias que se produjeron en la capital. Diferentes hechos que han afectado de una u otra forma la integridad del consumidor.

Bajo esa mirada, conversamos con el director del SERNAC, Andrés Herra, quien detalla más de la situación y medidas a tomar.

“Hemos puesto el foco a propósito de estos eventos masivos, particularmente lo que ocurrió en septiembre con Daddy Yankee y este sabado en el Music Bank”, expresó.

Regreso de eventos masivos y fiscalización

“Empatizamos mucho con los fans y era previsible que se produjeran incidentes. Hubo una gran responsabilidad de la productora Bizarro y también como intermediaria Puntoticket. No solo pedimos multas si no la devolución del precio de las entradas de quienes no pudieron ingresar, así como compensaciones e indemnizaciones por lo que sufrieron los consumidores”, explicó.

Además, el director señaló que se identificaron diferentes tipos de asistentes afectados en la primera fecha de Daddy Yankee. “Producto de los incidentes en las afueras, hubo aglomeraciones, gente que ingresó tarde, que no pudo estar en la locación que compró o que no pudo ingresar”.

E insistió: “Hubo agresiones al interior del evento, lesiones, robos, amenazas y hurtos. Una situación impresentable para un mega evento tan esperado”.

Respecto a la situación del Festival Music Bank, calificó que “era completamente previsible, por que todos sabíamos de la semana pasada que se iba a producir un evento meteorológico que podía ser con lluvias y relámpagos”.

“El punto es cuáles fueron las medidas que la empresa tomó ante esa situación o si pudo reprogramarse el evento para un día u horario distinto”, complementó.

Y agregó: “El público, el personal, estaba todo al aire libre, no había ninguna previsión. Se comprenderá la falta de diligencia de la empresa en torno a tomar medidas que fueran orientadas a proteger a los asistentes”.

“Hubo una desorganización completa y hemos citado a declarar a la empresa los próximos días. Es un recital que era muy atractivo para las personas que asistieron así que hay un conjunto de otros gastos en que incurrieron esos asistentes que también vamos a perseguir su devolución”, señaló.

“El foco en este momento son los eventos masivos y vamos a estar muy presentes. Por otro lado vamos a enfatizar que tienen que ver con los nuevos derechos que incorporó la nueva ley pro consumidor, el derecho a retracto y arrepentirse de las compras, del pasajero aéreo”, enfatizó.

