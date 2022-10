Diputada Emilia Schneider: "Una autoridad pública del país no puede incitar el odio a ningún grupo"

Indignación generaron las declaraciones de Gonzalo de La Carrera para emplazar a la diputada Emilia Schneider por la ley de aborto. En donde señaló que no podía referirse debido a que no puede abortar por su condición de mujer transgénero.

El hecho incluso provocó que se suspendieran la sesión en la sala, donde se discutía la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. Además no se trata de la primera polémica protagonizada por De La Carrera y tras la desafortunada declaración fueron varios los parlamentarios que apoyaron a la diputada Schneider.

En una nueva edición de Podría ser peor, conversamos con la diputada Emilia Schneider quien entrega su parecer al respecto. Revisa la entrevista completa.

¿Discriminación en el Congreso?

“Una autoridad pública del país no puede incitar el odio a ningún grupo. Me indigna profundamente por que se está haciendo costumbre y sentí la necesidad de pronunciarme no solo por mí ya que represento a muchas personas de las diversidades sexuales”, sostuvo la diputada.

Además agregó que: “Daña mucho la política y la democracia. Lo más lamentable es que nos estamos acostumbrando en el Congreso a escuchar incitaciones de odio a las diversidades y contra las mujeres por parte del diputado De La Carrera y del partido Republicano en general”.

La parlamentaria, además afirmó que está analizando tomar acciones legales con su equipo y que De La Carrera se caracteriza por provocar y sacar de las casillas a las personas. Además critico las sanciones establecidas por la Comisión de Ética por la agresión del diputado al vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda, señalando que “los diputados no somos intocables”.

“Hay que ponerle un límite ya que no solamente a mi me han llegado estos comentarios de hostigamiento y cuestionamiento de mi identidad, si no también a diputados de la derecha que tienen una opinión diferente a él”, persistió.

Aumento de sanciones

“La ministra Ana Lya Uriarte le dará urgencia a un proyecto que surge del PS y efectivamente es para aumentar las sanciones en el reglamento de la Cámara y que un diputado que violente a otro en el ejercicio de su cargo pueda ser suspendido”, señaló.

Debido a que los diputados son elegidos por votación popular, la diputada Schneider señala que deben establecerse límites claros respecto al cese de parlamentarios dentro del Congreso.

“Esto le hace mal al Congreso que ya tiene su nivel de aprobación en el suelo. Yo creo en la democracia y las instituciones hay que cuidarlas y legitimarlas”.