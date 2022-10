Comisión de Deportes de la Cámara citó a Estadio Seguro a comparecer por seguridad en los recintos

En un complejo escenario se han visto envueltos los estadios a raíz de diversos incidentes que han afectado la seguridad de los eventos realizados que además han puesto en evidencia las deficiencias en personal capacitado para los conciertos y los encuentros deportivos.

La masiva entrada ilegal de personas al concierto de Daddy Yankee en el Estadio Nacional y el desprendimiento de una valla publicitaria en el Monumental tras el arengazo de Colo Colo, marcaron el punto de inflexión en cuanto a la situación de los recintos deportivos y sobre el departamento de Estadio Seguro, que fue citado a comparecer por la comisión de deportes de la Cámara.

La razón principal es quedar al tanto de las medidas que está implementando el Gobierno en cuanto a la seguridad dentro de los estadios. En una nueva edición de Podría ser peor, conversamos con el diputado Manuel Manouchehri quien profundiza más del tema.

“Hemos solicitado poder reunirnos con la directora de Estadio Seguro, Pamela Vengas para saber cuales son los planes y estrategias y cómo el Gobierno piensa en abordar esta situación”, anticipó.

Violencia y falta de seguridad en los estadios

“Lo que está sucediendo en el fútbol chileno es grave, estamos en presencia de hechos delictuales y las agresiones están llegando incluso a los futbolistas. La ANFP está tomando una posición y una señal de impunidad en la criminalidad dentro de los estadios”, sostuvo el diputado.

Además agregó que seguirán las conversaciones e indicó que: “La próxima semana solicitaremos invitar a los presidentes de los clubes de fútbol para que ellos puedan dar cuenta también de la situación que se está viviendo. En base a esas conversaciones queremos revisar la ley de violencia en los Estadios que claramente no está sirviendo”.

“El fútbol tiene que hacerse cargo, no es posible lo que está aconteciendo en nuestros estadios”, destacó.

En tanto, hechos como lo sucedido en el concierto de Daddy Yankee pusieron en el debate el tema de los guardias de seguridad, los cuales no siempre cuentan con la capacitación adecuada para eventos de gran magnitud. “Tienen la misma preparación que un conserje de edificio. Los clubes no están invirtiendo correctamente en seguridad y no hay tecnología para evitar que entren personas que ya tengan prohibido el ingreso”.

Finalmente y tras haber sido suspendido, el duelo entre Colo Colo y Universidad Católica se reprogramó para el martes 4 de octubre a las 19:00 horas. No obstante, aun falta la aprobación de la Delegación Presidencial y de Estadio Seguro.