Un condenable episodio se vivió, este martes, en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán tras el triunfo por penales de Huachipato sobre Ñublense, válido por los cuartos de final de Copa Chile. Y es que en plena celebración del conjunto ‘acerero’, el volante Lorenzo Reyes agredió con un golpe de puño a Bastián Roco, lo que provocó que ambos elencos tuvieran que irse a los vestuarios en medio de una riña.

Pese a imponerse por la cuenta mínima en la ida, la escuadra dirigida por Mario Salas debió llegar a la definición desde los doce pasos -tras caer 2-1 en los 90 minutos- para sellar su paso a semifinales y soñar con el título. No obstante, el merecido festejo de los ‘choreros’ no se pudo llevar a cabo.

Mientras el plantel de Huachipato se acercaba al sector del estadio donde se ubicaba la afición visitante para saludar a su público, un grupo de jugadores de los ‘Diablos Rojos’ comenzó a increpar a sus rivales. Sin embargo, la situación pasó de incómoda a repudiable luego de que, por la espalda, el ‘Lolo’ decidió darle un puñetazo en el rostro al defensor de 18 años.

La agresión, y posteriores empujones, del ex Universidad de Chile y Atlas de México hizo empeorar aún más la situación, causando la ira de los hinchas tanto en el estadio como en las redes sociales, donde exigieron un duro castigo para el futbolista del combinado chillanejo.

@ANFPChile me imagino,que lorenzo reyes,ya no jugará más este año,por lo menos,con el combo maletero,que le dio al jugador de huachipato.

