Locura en Argentina por álbum del Mundial: Kiosqueros se reúnen con el Gobierno por falta de láminas

El álbum coleccionable del Mundial de Fútbol de Qatar 2022 ha generado revuelo en Argentina y completarlo se ha convertido en todo un desafío para los trasandinos ante la escasez de las láminas.

Esto provocó una inédita situación en el país que reunió a autoridades gubernamentales, al gremio de kiosqueros y a directivos de Panini, la empresa distribuidora. El objetivo fue regular cuanto antes la situación.

Bajo esa línea, conversamos con el periodista argentino y analista político, Juan Cruz Sanz quien nos cuenta in sitú más de este fenómeno. Revisa la entrevista completa.

¿Escasez de láminas?

Lo que en Chile conocemos como láminas, al otro lado de la cordillera se le llama “figuras o figuritas” y la pasión por el fútbol en Argentina no es ninguna novedad. Qatar 2022 no será la excepción y los trasandinos apostarán todo para conseguir la copa del mundo pese a que el panorama económico no ha sido favorable. “Tiene que ver puntualmente con la inflación por más que Panini y el Estado lo nieguen. Un sobre de figuras generalmente te sale un dólar y el tema es cuanta plata vas a gastar para poder completar el álbum”.

“Cuando completas el 70% de las láminas es más probable que te salgan láminas repetidas y uno pasa al intercambio de estas. Un álbum normal puede salirte cerca de $3.000 pesos chilenos”, puntualizó.

No obstante, la principal demanda de los kiosqueros también se relaciona a la distribución del álbum por parte de Panini y la presencia de otros puntos de venta como las estaciones de servicio y los supermercados, lo cual se debe a la captación de más público adulto coleccionista. “Era un negocio que antes era ocupado por chicos de 6 a 14 años. Ahora hay un montón de mayores de 30 años que quieren completar el álbum y explotaron el stock”.

Y agregó: “Ya no son solo chicos que les compraban sus figuras los padres si no que ahora hay personas adultas que compran los pack completos”.

La nueva edición de la Copa Mundial de Fútbol organizada por la FIFA será llevada a cabo entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre en Catar, para cerrar el periodista y conductor argentino manifestó sus ganas de una nueva copa para el país e indicó que: “Si Argentina sale campeón se podrá vender ese álbum a un precio mucho mayor”.