El conflicto por la falta de láminas para el álbum del Mundial de Qatar 2022 escaló a niveles no esperados en Argentina.

De hecho, en las últimas horas se llevó a cabo una reunión en la Secretaría de Comercio trasandina, de la que participaron funcionarios del Gobierno, directivos de la empresa Panini y kiosqueros de todo el país. ¿El fin? Resolver lo antes posible el problema.

La subsecretaria Anastasia Daicih fue la encargada de mediar en la cita, según confirmó el medio Perfil.

Comenzó la reunión para evaluar la situación del mercado de figuritas del Mundial. Desde @ComercioArg abrimos un canal de diálogo entre @ukraok y @PaniniArg, poniendo a disposición nuestros equipos legales y técnicos para colaborar en la búsqueda de posibles soluciones. pic.twitter.com/upeLAtg4cD — Secretaría de Comercio (@ComercioArg) September 20, 2022

Los kiosqueros habían realizado el lunes 29 de agosto una movilización a la sede de la empresa Panini, en la localidad bonaerense de Martínez, reclamando la exclusividad de la venta de las ‘figuritas’, aludiéndose como traicionados porque había diversos puntos de venta que no eran kioscos.

“Desde hace una semana no podemos conseguir las figuritas y hace cuatro años que le vendemos las colecciones a la empresa, ahora vemos cómo entregan a supermercados, estaciones de servicio”, se quejó en agosto el vicepresidente de la Unión de Kioskeros de la República de Argentina, Ernesto Acuña, en diálogo con Radio Continental.

“Hay enojo, bronca e indignación”, aseguró Acuña, que el mes pasado amenazó con bloquear el ingreso a la planta para que “no salga ningún camión más a los lugares que no sean los habituales de distribución”.

Acuña, además, advirtió sobre el sobreprecio con que se están vendiendo las láminas y remarcó que ello no ocurriría si la venta fuera solo en los kioscos. “La única manera que termine esto es que se vayan al kiosco. Yo quiero vender el paquete a 150 pesos, pero si se lo dan a otros canales es obvio que van a salir a mucho más. El kiosquero es el que le ve la cara a los vecinos, a los que no le va a vender más caro porque no quiere quedar mal con su cliente de todos los días”, argumentó.

Por si fuera poco, con el objetivo de completar el álbum, se han creado grupos de Telegram y Facebook para cambiar y revender, lo que también ha perjudicado el negocio.

🤯 ¡Una locura! Más de una cuadra de cola constante en un kiosco del Microcentro para comprar figuritas del Mundial.😱 El comercio recibió una cantidad limitada de sobres y solo vendía 6 por persona. Se observó a muchos padres que dejaron todo para complacer a sus hijos. Mirá 👇 pic.twitter.com/RwZcFKCt8C — Verte (@CanalVerte) September 16, 2022

Al respecto, el Ministerio Público Fiscal informó que la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFECI) recomendó comprar láminas y álbumes del Mundial Qatar 2022 en puntos habilitados, ante la proliferación de estafas en redes sociales y servicios de mensajería con falsas ofertas de estos productos.

El engaño consiste en el ofrecimiento de paquetes, que incluyen promociones para dotar de verosimilitud al fraude. El portal fiscales.gob.ar precisó que una vez realizados los pagos electrónicamente al vendedor anónimo, él mismo corta el contacto y no envía el producto prometido.

La UFECI, a cargo del fiscal Horacio Azzolín, recomendó -en caso de resultar víctima de una estafa- formular la denuncia en la comisaría o en la oficina que corresponda al domicilio, y reportar el caso mediante un correo a denunciasufeci@mpf.gov.ar.