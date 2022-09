Gloria Naveillan sale del Partido Republicano: "Es manejado por un par de personas como una secta"

La diputada por la región de la Araucanía, Gloria Naveillan renunció a su militancia en el Partido Republicano, en medio de la salida de Rojo Edwards de la presidencia y la renuncia administrativa del jefe de bancada en la Cámara de Diputados, Cristóbal Urruticoechea. La ahora ex diputada por la coalición republicana ahora pasará a integrar el comité del Partido de la Gente.

En una nueva edición de Podría Ser Peor, conversamos con Gloria Naveillan quien nos profundiza más de las razones que la llevaron a dejar la bancada. Revisa la entrevista completa.

Las razones de su salida

“La historia se arrastra hace rato producto de cuando voté a favor del quinto retiro del 10%. Tuve muchas presiones internas y un llamado de José Antonio Kast. Ahí empezaron los castigos de que no podía almorzar con ellos, no podía participar de los puntos de prensa y lo último fue que ya no podía usar los recursos del comité”, señaló.

La ahora diputada independiente, recalcó que el triunfo del Rechazo no corresponde al de Chile Vamos, haciendo alusión a las palabras de José Antonio Kast una vez conocido el resultado del plebiscito. “No puedo estar en un partido donde no entienden nada y que es manejado por un par de personas como si fuese una secta en vez de un partido político. La bancada actúa de acuerdo a las ordenes que recibe de Santiago”.

Naveillan se refirió a cuando ingresó a las filas republicanas e indico que: “Me dijeron que no iba a ser más de lo mismo, que tenía liderazgos claros y respetaba la libertad con una serie de valores, además de que escuchaba a la gente”.

“Todo empezó a cambiar el día después que José Antonio Kast ganó la primera vuelta presidencial. Desde ese día tuvimos un partido más de lo mismo y llegó Chile Vamos completo a hacerse cargo de la campaña. A nosotros nos dejaron de lado y nos quedamos en nuestros distritos”, sostuvo la parlamentaria.

Congreso y Partido de la Gente

Con la reciente renuncia de Gloria Naveillan y la expulsión de Gonzalo De La Carrera, ahora son 13 los diputados que representarán al Partido Republicano dentro del Congreso Nacional. “Pensamos que como bancada teníamos una cierta independencia en el Congreso respecto al partido, pero cuando hay dos personas que dirigen todo y te dicen lo que tienes que decir y votar, eso para mi es una secta no un partido político”.

“Entiendo que en este lugar hay que dialogar, conversar y llegar acuerdos. Soy feliz siendo independiente y me iré al comité y la bancada del Partido de la Gente. Ellos si hacen encuestas a la gente y consideran su opinión en vez de tomar decisiones entre 4 paredes”, cerró.