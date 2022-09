Ministra de salud y entrada en vigencia de copago cero en Fonasa: "Es universal y sin letra chica"

Desde este 1 de septiembre comenzó a regir el copago cero en el sistema público de salud para usuarios de Fonasa del tramo C y D, los cuales anteriormente tenían que cancelar el 10% y 20% de las prestaciones respectivamente. Respecto a esta materia conversamos con la Ministra de Salud, María Begoña Garza.



“Los Fonasa C y D son personas de clase media que ganan un poco más de 400 mil pesos, en tanto los D perciben 550 mil. Son profesionales, técnicos y jóvenes recién empezando una familia”.

La doctora nos cuenta en Podría Ser Peor, respecto de las implicancias de este proyecto que fue anunciado en junio y que busca beneficiar a cientos de familias principalmente de clase media. “Vimos las condiciones y nos pareció que podíamos llegar al copago 0 ahora en septiembre. Esta medida es universal y sin letra chica para todas las prestaciones”.

“Ayuda concreta”

“Se inicia un principio de la seguridad social de que la salud no se entrega en función a cuanto las personas tienen en el bolsillo, si no según su necesidad. Es una ayuda concreta para la familia y la clase media en acceso y que no haya una barrera financiera”, marcó

Además, respecto al copago que se debía hacer antes en algunos tramos: “Calculábamos que en una familia del tramo D de Fonasa, el promedio de gasto era 260.000 anuales. Es catastrófico para una persona pagar tantas altas sumas”.

“Son procedimientos largos, costosos y requieren tratamiento, para esos usuarios los copagos eran una fuerte restricción. Estamos contentos por que la la gente es lo valora en la medida que esto es algo concreto y le llega a su bolsillo. Ya no tienen que pensar para asistir a los recintos públicos”, remarcó.

Listas de espera y mayor productividad

La ministra, igual se refirió a las cifras actuales de lista de espera en el sistema público, aludiendo a que son diversos los recintos hospitalarios que cuentan con la tecnología de más alto nivel, sin embargo los horarios de atención van en desmedro de las solicitudes de atención y cirugía. “Estos dos años se han abultado por que el sistema sanitario se abocó a lo que tenía que ver con pandemia, quedaron las listas quirúrgicas y las de especialidades”.

“Hay dos millones de personas esperando especialista y 330 mil prestaciones quirúrgicas en espera. Estamos hablando de cifras grandes”, dijo.

Sobre el aumento en la productividad hospitalaria propone aumentarla en un 30% e indica: “La Comisión Nacional de Productividad nos recomendó que hay muchas unidades en nuestro país que funcionan en horarios acotados, lo que proponemos es que esos recintos con alto nivel de equipamiento puedan funcionar 12 horas, de 8 de la mañana a las 20 horas”.

“Hay que hacer un equilibrio en la formación de médicos generales y especialistas en los centros”, cerró.