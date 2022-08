Senador Núñez y falta de quórum sobre Ley de Pesca: "Es una mala señal y deben dar su explicación"

Durante esta jornada la primera sesión de discusión en el Senado por la anulación de la Ley de Pesca no fue llevada a cabo por falta de quórum. De los 5 integrantes de la Comisión de Pesca solo llegó el senador Daniel Núñez. Los ausentes fueron los senadores Fidel Espinoza (PS), Jorge Soria (Independiente), Alejandro Kusanovic (Independiente) e Iván Moreira (UDI).

Para profundizar más del tema conversamos con el senador del Partido Comunista (PC) y jefe de la Comisión de Pesca, Daniel Núñez. “Todos los senadores que estaban ayer en la sala estaban informados. Es una muy mala señal y cada uno de los involucrados debe dar su explicación”.

“En el Senado hay mucha gente que no quiere que se apruebe esta nulidad y los intereses de las empresas pesqueras se van a hacer presentes en el debate”, destacó.

Respecto al trabajo planeado para estas mesas de trabajo, Núñez señala que: “Lo primero sería escuchar a las organizaciones de pescadores nacionales. A La industria pesquera también para que de la cara y muestre su posición. También queremos invitar abogados constitucionalistas que expliquen las implicancias de anular una ley. Es parte de lo que yo quiero hacer en estas dos sesiones”.

Próxima sesión: Miércoles 17 de agosto

Sobre una siguiente instancia, Núñez enfatizo en su molestia por la ausencia de los demás parlamentarios ya que encuentra grave que no comience una discusión en torno a un proyecto que incluso terminó con un ex senador tras las rejas. “Me molestó tanto que no llegaran hoy día y puse el llamado en alerta. Es una forma de encubrir todo lo que ha pasado estos años tan profundos como fue este caso de corrupción con la Ley de Pesca”.

“El próximo miércoles quedamos de tener la citación, la voy a mantener para que todos lleguen”, finalizó.

