Yuri sobre su nuevo álbum "Celebrando una leyenda": "Para mí fue un reto"

La cantante mexicana Yuri está celebrando sus 45 años de trayectoria con su nuevo disco “Celebrando a una leyenda”. Con un repertorio de 18 canciones en vivo, cuenta con la participación de grandes estrellas como Marco Antonio Solís, Carlos Rivera, Lucero, Emmanuel y Los Ángeles Azules.

Sobre este álbum y otros temas habló Yuri, en Podría Ser Peor.

“Parte de la compañía disquera me dijo que quería festejar los 45 años, ya que siempre festejan cuando ya eres viejito o cuando ya no estás. Yo dije que me encantaba la idea”.

“Siempre cantan las canciones del homenajeado, me dijeron que para hacer un reto por qué no cantaba las canciones de ellos (los invitados). Podía ser cumbia, salsa, bolero, pop, ranchera”.

“Le entré al reto y estoy fascinada. Para mí fue un reto, porque tenía que aprenderme las 19 canciones”.

“Estoy en un momento lindo de mi carrera, tengo paz. La pandemia trajo muchas pruebas emocionales y físicas, pero pienso que las pruebas te alejan o te acercan a Dios. A mí realmente me acercó”.

“(En Chile) me aman. Tengo un amor desde que era chamaquita, no solo porque me casé con un chileno. Me llaman para eventos y yo feliz”.

