Juan Luis Castro (PS): "La mesa no quiso aplicar la exigencia del pase de movilidad a los diputados"

Un álgido debate se ha dado tras conocerse la situación de contagio de la diputada Jenny Álvarez (PS), quien por decisiones personales decidió no vacunarse con ninguna dosis contra el Covid-19.

Su resultado, además, obligó a toda la bancada socialista a iniciar una cuarentena preventiva.

Juan Luis Castro, diputado PS y uno de los contactos estrechos, se refirió a esta discusión en Podría Ser Peor.

“Hemos discutido con la Jenny muchas veces. Es cierto, tiene libertad de conciencia, pero el problema yo diría que es otro. En el acceso al Congreso se les pide a todos los funcionarios el pase de movilidad, pero la mesa nunca quiso aplicarlo a los diputados”.

“Ese principio a mí no me parece. Pero eso fue el que predominó en la mesa de la Cámara para no hacer exigir el pase”

“Si se le aplicara el pase a todos como corresponde, ella (Jenny Álvarez) no habría podido entrar”.

“Es un hecho anómalo, en el sentido de que se dejó estar una situación que advertimos varias veces. Había que aplicar el pase como corresponde porque nadie está por sobre la ley”.

“La Jenny cada lunes llegaba con su PCR negativo. Pero ayer ella avisa a las 1 de la tarde que se hizo el PCR el sábado y se lo dieron el lunes, a lo que salió positiva”.

“El riesgo contagiante de ella para efectos nuestros, puede haber provenido de ese almuerzo”.

“No me parece que en el caso de los parlamentarios se tenga un manto de blindaje”.

“La Jenny no cree que las vacunas dejen de producir daño. Ella tiene una construcción sólida que yo no comparto tampoco, y así se lo dije muchísimas veces”.

Escucha la entrevista a Juan Luis Castro, diputado PS.