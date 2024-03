Pilar Toncio destapa los secretos de Dipreca: "Hay mucha negligencia en la forma en la que operan"

En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti conversamos con Pilar Toncio, ex directora de Dipreca.

Casi 8 meses fueron los que duró en el cargo Pilar Toncio, “Me pidieron la renuncia, el jefe de la Digempol. Me llaman el lunes 18 de marzo, me dicen que me tienen malas noticias, me aseguran que fue porque hice “mucho ruido” con las irregularidades que se levantaron, comenta sobre el trabajo del que recientemente la despidieron y la acusaron de maltrato laboral.

“Me enteré por la prensa de esta acusación y nunca fui informada por el ministerio, intenté coordinar reuniones, no me escucharon, me derivaban”, explica Toncio mientras asegura que hizo una denuncia por acoso mucho antes que ocurriera esta situación. “La denuncia fue devuelta y posteriormente aparecieron las quejas desde las jefaturas”, comenta sobre como terminar dándose las cosas.

La razón formal para este despido es que ya no contaba con la confianza del presidente, asegura la ingeniera.

En la entrevista se refrieron a las asignaciones críticas y como para Pilar Toncio este fue el comienzo del problema que enfrentó en su corta gestión.

La profesional además agrega que había una amenaza de paro si no la echaban, manifestación que tenía como fecha tope el 18 de marzo.

¿Qué es el grupo rebelión?

“Me llegaban pantallazos por whatsapp, denuncias anónimas. Este grupo rebelión lo formaron de 5-7 jefaturas. Su fin fue comenzar a fraguar acciones concertadas para poder sacarme del cargo. Hay audios, hay pantallazos. Ellos estaban con licencia médica por maltrato, la licencia se las daban los mismos médicos de Dipreca, es por lo bajo, cuestionable”, cierra Toncio.

Pilar Toncio además se refirió a las irregularidades que se cometían al interior de Dipreca y cómo gestionaban sus despidos y el acogerse al retiro para poder sacar réditos económicos. “Habían funcionarios que ganaban más que el director del servicio, bordeando los 5-6 millones de pesos”.



“Hay mucha negligencia en la forma en la que operan”.

