Lucy Oporto sobre el Gobierno: "Es un plan para terminar de destruir las instituciones del país"

En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti conversamos con Lucy Oporto Valencia, escritora, ensayista, filósofa y autora de numerosos libros.

¿Desde que lugar habla Lucy?

“Soy una persona dedicada al conocimiento, los aspectos internos de la realidad y la estructura de la formación primera, en lo musical sumada a la filosofía y lo analítico”, asegura sobre lo que le permite escribir sus obras.

“En mi caso el término Allendista tiene que ver con una relación afectiva con la figura de Allende y no con una impronta partidaria, partisana, que obedece ordenes de partidos, no me interesa, no milito en nada. Comparto algunas ideas de la izquierda, pero otras no. Su figura es una imagen interior que remite a recuerdos personales”, comenta sobre lo que escuchó sobre Allende cuando era niña.

“Para mí era inconcebible que un presidente se suicidara, además estaba la angustia de que ahí se moría un padre”, explica sobre todo lo que pasó durante el Golpe de Estado en Chile.

En uno de sus libros, la autora crítica duramente a la Concentración. “Sigo pensando lo mismo”, pero ahora le daría más detalle a su hipótesis.

“No es que los más poderosos y los más ricos sean los responsables de todo. Hay una complicidad de las bases sociales con esa dominación”, asegurando que fue testigo de esta situación con mayor o menos matiz. “La Concertación exalta a la sociedad de consumo”, comenta.

Y agrega sobre sus investigaciones, “El crimen inexpiado vuelve de alguna manera”.

Sobre el denominado “estallido social”, Lucy escribe un ensayo donde critica los sucesos ocurridos siendo una voz aislada de esta situación. “Sigue siendo un misterio -hasta ahora- la difusión de ese trabajo, fue una colaboración que no me imaginé que se iba a difundir de esa manera. No podía saber bien que impacto iba a tener. Fue una decantación de procesos internos, no surgió de la nada, viene del trabajo anterior de otros textos”, explica y comenta que siempre intenta ser fiel a sí misma.

La autora se refirió a los términos del lumpen consumismo y el narco fascismo. Acerca de esto último, Oporto asegura que “Es lo que tenemos hoy día con el auge del crimen organizado con un clima interior ampliamente difundido”, sobre el primer termino, se refiere al daño que ha producido la sociedad de consumo.

En medio de la entrevista conversaron sobre el arquetipo de “la madre” en la sociedad.

Lucy Oporto también trabaja en base a otros arquetipos de Carl Jung, acerca de esto, agrega “Las imágenes arquetípicas son susceptibles de ser elaboradas, por eso es importante la observación del acontecer y lo que va apareciendo. Sobre los sucesos del 2019, habla sobre “el negro matapacos” y la horrorosa perfomance de la “yeguada latinoamericana”. En cuanto a esta última, agrega que anteriormente ya habían realizados otras manifestaciones como la de la profanación de la tumba de Jaime Guzman. “Esa imagen es barbárica”, “Lo que no se hace consiente, no se transforma” asegura sobre la sociedad.

Sobre el presidente Boric y la antes llamada “bancada estudiantil” que hoy tiene cargos de poder en el país. La destacada ensayista asegura que “no les cree nada”. “En el caso de Boric hay una característica propia de el, su veleidad permanente. Cambia de opinión a cada rato. Tengo la impresión de que este comportamiento en que les da lo mismo ser inconsistente y descarado, es un plan para terminar de destruir las instituciones del país. No creo que haya desaparecido el ámbito refundacional”.

En cuanto a la actualidad política y el nuevo texto constitucional elaborado, la escritora dice que votará en contra o nulo. “Las declaraciones de Luis Silva que realizó al principio, son intolerables para mí. Además de la posibilidad de que sea abolida la ley de aborto en tres causales, sería un retroceso completo”, cierra sobre esta decisión ya tomada.

Lucy Oporto se refirió a su estudio de orígenes y la relación que tienen con el escenario actual. Además de su visión del país y el futuro que depara.

