Excanciller Heraldo Muñoz: "Las democracias en latinoamérica están bajo ataque"

El excanciller,Heraldo Muñoz fue el invitado de la nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti para profundizar cómo está la situación en latinoamérica en materia económica y democrática.

Muñoz, dentro de su análisis inicial, sostuvo que “América Latina, tiene la tasa más alta de asesinatos por cada 100 mil habitantes a nivel mundial. Tiene tasas de corrupción elevadísimas y hay un problema con las democracias, las democracias están bajo ataque”.

Las democracias secuestradas de Latinoamérica

En esta línea, profundizó en los Gobiernos de países como Nicaragua, Venezuela o El Salvador y aseguró que “hoy día no es tanto el problema que los Gobiernos o los presidentes no terminen sus mandatos, el problema es mucho peor, no hay cuartelazos, ni golpes de estados a la antigua”

A lo que ahondó en que “los Gobiernos inicialmente elegidos de una forma, más o menos democráticamente, secuestran a la democracia y van haciéndose con el poder legislativo, el poder judicial y transforman en dictaduras o gobiernos autoritarios”.

El decrecimiento del comercio interlatinoamericano como respuesta a los pocos acuerdos en la región

El excanciller, Heraldo Muñoz se refirió al regionalismo y la integración en Latinoamérica, en donde al hablar de las organizaciones o pactos entre los países, como Mercosur, La Organización de los Estados Americanos, Alianza del Pacífico, explicó que es necesario implementar una forma de trabajo más realista y modesto.

A lo que agregó, “cuando hablamos de integración, esto no parte en blanco, parte con muchos fracasos y con aspiraciones frustradas. Entonces, frente a eso, creo que hay que tener una postura mucho más modesta”.

Sin embargo, consideró que la falta de estos acuerdos ha hecho que el comercio interlatinomericano decline.

Al referirse a Mercosur, explicó algunas de las ser dificultades para que se pueda alianzar con la Unión Europea y también, respondió a la posibilidad de que este mecanismo de integración económico y comercial, se quiebre.

Las relaciones de América Latina con el resto del mundo

Bajo el contexto de las guerras entre Ucrania y Rusia e Israel y Hamás, el exministro de Relaciones Exteriores fue consultado sobre la diferencia entre el actuar de los gobiernos, que si bien, en ambos conflictos bélicos se han pronunciado, algunos países han decidido tomar acciones diplomáticas en contra del país de Medio Oriente.

En el caso de Chile, el Presidente Gabriel Boric llamó a consulta al embajador chileno en Israel por los ataques a civiles en Gaza. A lo que, el excanciller profundizó en las respuestas que ha entregado el mandatario entorno al conflicto.

Asimismo, analizó la forma de responder del jefe de Estado a la Guerra en el viejo continente.

Por otra parte, Heraldo Muñoz hizo un análisis de la situación de derechos humanos en China y cómo Chile se enfrenta a esta realidad en el Gran asiático.

Revisa todos los detalles en esta nueva edición de La Entrevista de Tomás Mosciatti